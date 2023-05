Mitzy hunde a Verónica Castro y confiesa sus íntimos secretos tras supuesta boda con Yolanda Andrade

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El reconocido diseñador de las estrellas, Mitzy, de nueva cuenta dio de qué hablar al expresarse de su examiga Verónica Castro, de quien está distanciado desde algún tiempo. En un reciente encuentro con la prensa, la famosa celebridad dejó claro que no piensa buscar una reconciliación con la primerísima actriz de Televisa y además habló de la supuesta boda que tuvo 'La Vero' con Yolanda Andrade, quien recientemente volvió a insistir que su noviazgo sí fue una realidad.

Durante su paso por los Premios Patria, Mitzy fue avisado de que al evento ya había llegado Michel Castro, hijo de la protagonista de Rosa Salvaje, y al preguntarle de si lo buscaría para tener una reencuentro con la también conductora él respondió con un tajante no: "¡No! ya no, ya no, no sabía que iba a estar (Michel), pero como les dije, llega el momento en que se cansa uno, ya me cansé de rogarle", expresó negando que ya no le interesa ser amigo de Castro.

Jorge García Cárdenas, nombre legal del famoso modista, aseguró que ya no piensa seguir rogando por el cariño de la exjueza de Pequeños Gigantes pues asegura, han sido "años" de estarla persiguiendo y no obtener una respuesta favorable: "Son muchos años de rogar, llega el momento en que dices 'ya, basta de rogarle'". Mitzy no quiso asegurar que Verónica sea una persona "rencorosa" pero aseguró que desde que decidió poner punto final a su amistad, no ha vuelto a buscarlo.

Asimismo, el diseñador de grandes vestuarios de las estrellas confesó que decidió dejar de buscar a la intérprete de Macumba porque su fallecido amigo, Alfredo Palacios, le dio una gran lección ya que con él tampoco volvió a hablar luego de tener un desencuentro: "Alfredo Palacios me dijo 'por favor ya, respeta su decisión y si no quiere saber nada de ti, pues respétala'", platicó ante las cámaras de Edén Dorantes.

También reconoció que hasta la fecha él le sigue guardando un gran cariño pues fue una de las primeras artistas a las que vistió: "De hecho, yo la amo, 50 años de trayectoria y empecé con ella, yo anhelo este reencuentro con ella". Acto seguido, los reporteros le preguntaron a Mitzy sobre las famosas maletas que le sigue cuidando a la madre de Cristian Castro y mencionaron que quizá ahí están las pruebas de su relación con Yolanda Andrade, por lo que él respondió:

Tengo seis maletas de Vero... ¡híjole! por eso les estoy diciendo que vaya por las maletas, Vero ve por las maletas... por amor no he destapado lo que tienen esas maletas, por amor y gratitud", expresó desatando nuevas especulaciones.

Finalmente Mitzy filtró un íntimo secreto de la vida de Verónica Castro al recordar que él le diseñó un vestido de novia que nunca usó, pero no tiene nada qué ver con Yolanda sino con uno de los padres de sus hijos. El diseñador narró que tres días antes de que la actriz se casara con el padre de Michel Castro, Enrique Niembro, este le llamó para cancelar la boda, dándole un duro golpe: "Estaba probándose el vestido cuando recibe la llamada y se quiso como desmayar".

Ya estaba todo listo y el jueves cancelado el evento... yo me quedé con ese vestido, lo tengo guardado".

Verónica y Yolanda tras su supuesta boda

