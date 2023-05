Pepillo Origel exhibe la 'peor cara' de Pati Chapoy; lo hizo llorar tras humillarlo en 'Ventaneando'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La famosa periodista Pati Chapoy siempre ha sido señalada como una persona de poder dentro de TV Azteca y que además puede tomar decisiones importantes sin consultar a sus jefes. Recientemente su excolaborador Juan José Origel, también conocido como Pepillo, confirmó estas versiones y recordó la vez que la 'Reina de los espectáculos' lo mandó llorando a su casa tras humillarlo en pleno foro del programa Ventaneando.

Como se recordará, Pepillo formó parte del elenco original de Ventaneando en los años 90's junto a Pati, Martha Figueroa y Pedro Sola, sin embargo, en 1997 los traicionó y renunció a la emisión de espectáculos del Ajusco para mudarse a Televisa, donde ya tiene casi 26 años de carrera. Este cambio de empresa provocó su enemistad con 'La Chapoy', quien presuntamente le cerró las puertas en el Canal Azteca Uno.

El ahora conductor del programa Con Permiso recientemente estuvo como invitado en Pinky Promise conducido por Karla Díaz y aquí se le cuestionó sobre cuál era su actual relación con la experimentada periodista. Juan José fue cuestionado sobre qué era lo mejor y lo peor de trabajar con Pati y así respondió: "Lo mejor, mira fue que me dio una oportunidad muy grande que fue estar en Ventaneando y le aprendí muchas cosas".

Acto seguido el originario de León, Guanajuato, recordó que desde entonces Pati Chapoy ya era conocida por su enorme experiencia y talento para estar en el medio. Sin embargo, aclaró que no todo había sido miel sobre hojuelas y contó que la peor parte de trabajar con ella fue el momento en que decidió abandonar Ventaneando: "La peor parte de trabajar con ella fue cuando le dije que me iba a Televisa".

Pepillo aseguró que fue tanta la furia de la conductora de 73 años al enterarse que se uniría a la competencia que lo corrió del foro pese a que ya estaba listo para entrar al aire: "Carmen Armendáriz, la productora del programa, me citó a un programa para despedirme, ya estábamos microfoneados y Pati no llegaba, llegó a lo último y cuando llegó me dijo '¿tú que estás haciendo aquí?' y le dije 'tengo llamado'", narró.

El presentador aseguró que en ese momento Chapoy sí le tenía "coraje" aunque aclaró que en la fecha se llevan de maravilla: "Ahorita la amo y nos vamos a cenar y todo". No obstante, Juan José contó que ese momento fue uno de los más humillantes y difíciles de toda su carrera: "No sabes lo que era que te paran del lugar y te pidieran que te fueras... Yo creo que de TV Azteca a Polanco, me fui llorando", dijo Pepillo antes de cambiar de tema.

