Tensión en Televisa: Tras abandonar 'Hoy', Paul Stanley recibe inesperada noticia y estalla en VIDEO

Ciudad de México.- El famoso presentador Paul Stanley, quien tiene más de 15 años de carrera en Televisa, dejó sin palabras a miles de fans debido a que en una reciente entrevista estalló luego de enterarse de una inesperada situación que le espera en su próximo proyecto. Como se recordará, el también actor mexicano abandonó el programa Hoy para unirse a la primera temporada de La Casa de los Famosos México.

El día de ayer viernes 26 de mayo el hijo de Paco Estanley (qepd) tuvo una emotiva despedida del matutino del Canal de Las Estrellas debido a que la siguiente semana por fin se 'encerrará' en la casa 'más famosa de México' para prepararse para el gran arranque el próximo domingo 4 de junio. La producción de Hoy sorprendió a su 'Poly' teniendo en el foro a su prometida Joely Bernat, su suegra, la abuelita de su novia y también su madre, la señora Mónica Durruti.

Luego de culminar su participación en el programa donde comparte con Andrea Legarreta y Galilea Montijo, Paul procedió a abandonar las instalaciones de San Ángel pero fue abordado por diversos reporteros que querían saber cuál era su sentir por participar en LCDLF México: "Estoy muy nervioso, muy muy nervioso, no tengo tantos secretos, soy una persona muy transparente", expresó ante las cámaras de Edén Dorantes.

Acto seguido, los medios cuestionaron a Stanley sobre si estaba preparado para los escándalos que suceden en este tipo de proyectos y él aclaró que va a "echar desm...". Asimismo, el actor de telenovelas como Camaleones, Soy tu dueña, Un refugio para el amor, Porque el amor manda, Amor de barrio y Sueño de amor admitió que es una persona poco tolerante: "Voy a trabajar con mi paciencia, no sé si estoy listo, pero voy a trabajar con la paciencia y tolerancia".

Paul fue muy sincero y aclaró que aunque ya tiene 8 años viviendo con su prometida, sigue sin tolerar estar al lado de otra persona 24/7 como sucederá en la casa. Asimismo Edén y otros reporteros le adelantaron al conductor que ellos ya visitaron las instalaciones del reality, donde notaron que las habitaciones son muy reducidas, así como el baño y además le advirtieron que dentro de las duchas hay cámaras.

Esta noticia no le cayó muy bien a Stanley, quien de inmediato expresó: "A mí no me dejaron pasar... no mam... ¿en serio? no pues gracias... ¿en serio? put... estoy cag..., pero es parte del reto, lo estoy tomando que sea para bien". El conductor de 37 años finalizó diciendo que espera que salga algo positivo de su participación en el reality, donde espera poder desaprenderse del celular ya que no suelta su dispositivo móvil.

No hay relojes, yo siempre lo estoy viendo ¡mmm!".

