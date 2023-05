(VIDEO) 'Bye': La nueva canción de Peso Pluma arrasa a sus fans; conoce el significado de este tema

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Para nadie es un secreto que durante los últimos meses, el joven cantante de corridos tumbados, Peso Pluma, ha logrado conseguir una popularidad inimaginable entre la gente de México y Estados Unidos, tanto es así que hace tan solo unas semanas, el intérprete de Ella Baila Sola, brilló como ningún otro mexicano lo ha hecho en Tonight Show de Jimmy Fallon, el cual es uno de los programas más famosos del país gobernado por Joe Biden.

Aunque la colaboración con Eslabon Armado ya cuenta con más de 185 millones de visualizaciones, en YouTube, la realidad es que el famoso no parece querer detenerse con este logro y ya lanzó su nuevo sencillo, Bye, dicha pieza musical logró conmover a más de uno de sus fanáticos, debido a que trata de una relación que se fracturó definitivamente, motivo por el que decidió despedirse de su amada, quien es interpretada por Dania Méndez, de La Casa de los Famosos y Acapulco Shore.

La canción, cuya duración dura cerca de 4 minutos y 7 segundos, hace tomas de Peso Pluma conduciendo un auto por una carretera, las cuales son intercaladas por otras con Dania y el intérprete mientras estaban juntos, lo que de alguna manera expresa lo que cada persona vive cuando hay una ruptura con alguien de quien realmente estabas enamorado, cosa a la que el famoso hace referencia en la letra de la pieza musical.

¿Qué será?

Tal vez la noche, como de costumbre amanecerá

Sigo pensando en tus gestos cuando se me cruza otra

Pero es lo que hay

Y ¿qué más da?

Quiero olvidar, se va a lograr

El dolor

Poco a poco se fue borrando

Tú y yo

Nuestra historia se ha terminado

Yo sé, fue por bien de los dos

Tal vez el amor se acabó

No sé qué fue lo que pasó

Pero al chile sí me dolió

Bye

Mejor sigue tu camino

Mientras fumo y tomo vino

Que estar contigo ya no me convino

Bye

Y ya me da igual que, la neta

Me distraigo con princesas

Y a mí tus besos ya no me interesan

Bye

El dolor

Poco a poco se fue borrando

Tú y yo

Nuestras almas se abandonaron

Yo sé, fue por bien de los dos

Tal vez el amor se acabó

Tal vez seguimos en calor

Tal vez a mí no me ayudó

Bye

Mejor sigue tu camino

Mientras fumo y tomo vino

Que estar contigo ya no me convino

Bye

Y ya me da igual que, la neta

Me distraigo con princesas

Y a mí tus besos ya no me interesan

Bye.

El genero de la banda parece estar lanzando canciones nuevas que hablan principalmente de los sentimientos, ya sea del final de una relación o de la llegada de un nuevo amor, como es el caso de Christian Nodal, quien si bien, pertenece a un subgénero distinto, el pasado jueves, 25 de mayo, demostró el gran amor que siente por su novia, al estrenar el tema Cazzualidades, con el que reveló al público un poco de lo que siente por la futura madre de su hija.

Volviendo con Peso Pluma, aunque hace unos días se dijo que tendría problemas legales con Eslabón Armado, por interpretar Ella baila Sola en Tonight Show, en Estados Unidos, lo cierto es que esto no parece ser un impedimento para que el joven cantante continúe explotando su gran talento, puesto recientemente se anunció que encabezará el Festival Arre, en la Ciudad de México, el cual será el primer evento enfocado completamente en la música regional mexicana.

Cabe señalar que Peso Pluma no es el único representante de los corridos tumbados que acudirán al show, ya que, también se confirmó la presencia de Natanael Cano, quien también es una de las figuras más reconocidas de este medio; también asistirán figuras como Fuerza Regida, La arrolladora banda el limón de René Camacho, Los huracanes del norte, Marcamp, Marca registrada y Alicia Villareal.

Fuentes: Tribuna