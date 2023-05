Analu Salazar, conductora de TV Azteca, arremete contra Claudia de Icaza por hablar de Héctor Parra

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La reconocida actriz y famosa conductora de TV Azteca, Analu Salazar, recientemente empleó su cuenta de Twitter para defender a una víctima de abuso, arremetiendo en contra de Claudia de Icaza, famosa periodista de espectáculos, quien no ha parado de mostrar su apoyo al reconocido actor de novelas, Héctor Parra, criticando la manera en la que habla del caso de corrupción de menores y abuso sexual.

Como se sabe, el pasado jueves 25 de mayo se hizo oficial que Parra fue condenado ante el delito por el que fue encontrado culpable, corrupción de menores, dándole 10 años y seis meses de sentencia en prisión, después de haber estado estado en medio de un complicado proceso legal, pues su hija menor, Alexa Parra, presentó una denuncia en conta del histrión por abuso sexual, delito del que fue absuelto.

Este caso lamentablemente ha tenido una gran cantidad de controversia, debido a que en redes sociales las opiniones se han dividido fuertemente entre que el actor de Televisa es inocente o culpable, incluso hace un par de días se realizó una marcha en la que se alegaba que se estaba cometiendo una injusticia en contra de él y pidiendo a las autoridades que se cambie todo en el caso, pues le habrían generado pruebas falsas.

Fue hace un par de horas que a través de las redes sociales que Icaza dejó entrever que estaba completamente de acuerdo en que Héctor vivía una injusticia, señalando que: "Pues mira, llevo rato en comunicación con víctimas de abuso, y no hay UNA que le dé crédito a las Hoffman. Ni son todas las que se sustentan, ni están todas las que son. Mi solidaridad está con las mujeres que nos representan con dignidad. En eso estoy trabajando".

Ante este hecho, Analu le dio una contundente respuesta, mencionando que: "La diferencia es que mi caso está comprobado. Y no me extraña que tú te sientas con la calidad moral de señalar víctimas si defendiste al mismísimo Sergio Andrade. Mi solidaridad con las víctimas que tú atacas todos los días jurando que entiendes sobre la dignidad de la mujer", dejando entrever que no considera que sea justo señalar a Alexa.

Cabe mencionar que Analu se siente identificada con Parra debido a que hace un par de años denunció de forma formal que de e víctima de abuso sexual cuando apenas era una niña por parte de un sacerdote, hecho por el que las redes sociales también se dividieron en opiniones en las que la critican y señalaban de haber mentido o que estaban a su favor, que la apoyaban para que pudiera hablar y que se le hiciera justicia.

Fuente: Tribuna del Yaqui