Christian Estrada responde a Ferka tras humillarlo en redes; el galán de Televisa le manda recadito

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El famoso y reconocido modelo, Christian Estrada, recientemente empleó su cuenta de Instagram para darle una contundente respuesta a la reconocida y querida actriz, Ferka, después de que ella lo humillara en las redes sociales y lo exhibiera ante millones de seguidores, por lo que el galán de Televisa decidió mandarle un recadito en el que le deja en claro que él tampoco dará su brazo a torcer.

Como se sabe, hace un par de horas que María Fernanda Quiroz, nombre completo de Ferka, compartió varios videos en sus redes sociales, en donde expresa que el pasado 26 de mayo tenían programa una audiencia para hablar sobre sus obligaciones como padre y que pague la manutención de su hijo, Leonel Estrada, pero que se canceló por supuestas influencias por parte de Christian, señalando que estaba molesta por tanta corrupción.

Pero eso no fue todo, pues la campeona de Inseparables, tachó de "hipócrita" a Estrada, debido a que tomando un papel que alzó, demostró que el modelo le debía más de cinco mil pesos en Coppel, afirmando que como él no responde a sus responsabilidades como deudor y no se encuentra en México se lo están cobrando a ella, destacando que ya estaba harta de toda la situación y que ella mostraba pruebas, que no solo hablaba como los contrarios.

Christian así responde a Ferka. Instagram

Ante estas fuertes declaraciones, el polémico exparticipante de Guerreros 2020 empleó sus propias redes sociales para mandarle un contundente mensaje, en el cual expresa que aparentemente no dará declaraciones ni hablara de las acusaciones que ella lanza cuando lo mejor y lo más inteligente es mantenerse al margen de las provocaciones, aunque al final de cuentas se olvidó de este hecho debido a que sí respondió.

Esto pues pocas horas después de que dijera que no diría nada, compartió un video en el que destapaba un lujoso auto deportivo convertible y decía que iba rumbo a Coppel para pagar la deuda que ella misma expuso sobre él, además de otras fotos en las que expresa que no se va a quedar callado y va a seguir luchando por la justicia y exponer que ella sería la que le prohibiría ver a su pequeño como ha dicho en varias veces.

Finalmente, el exintegrante de La Casa de los Famosos compartió una fotografía en la que se encuentra al lado de su pequeño hijo sentados a la orilla de la playa, jugando con la arena mientras que el mar va y viene, junto a un mensaje en el que le asegura que él se encuentra luchando por él, para poder estar juntos de nueva cuenta y convivir como padre e hijo, destacando que no se rendiría nunca por él.

Christian y Leonel. Instagram

Fuente: Tribuna del Yaqui