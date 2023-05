Descubre qué es la tendencia 'mermaidecore' y por qué Michelle Salas logra llevar tan bien este estilo

Comparta este artículo

Ciudad de México.- ¿Eras fan de la película 'La Sirenita' desde su estreno en el año 1989? o ¿quedaste encantada con el vestido de Halle Bailey en la alfombra roja del live action de Disney? Entonces te encantará el mermaidcore, la tendencia de moda que arrasa este verano 2023 y que se inspira en la magia y el encanto de las sirenas. Descubre cómo puedes usarlo tú también.

El mermaidcore es una estética que combina los colores, las texturas y los detalles del océano con un toque de fantasía y glamour. Se caracteriza por el uso de tonos brillantes e iridiscentes, como el azul, el verde, el lila y el rosa, que evocan los reflejos del agua y las escamas de las sirenas. También apuestan por las telas fluidas y transparentes, que recuerdan a las olas y las burbujas, y por los adornos marinos, como las conchas, las perlas, las estrellas de mar y los caballitos de mar.

El mermaidecore es una corriente basada en la moda de las sirenas

Cabe mencionar que el mencionado estilo no es solo una tendencia de ropa, sino también de accesorios, maquillaje y peinado. Los collares y las pulseras con forma de conchas son un must have, así como los pendientes y los anillos con motivos marinos. El maquillaje se basa en los colores metalizados y los brillos, que resaltan la mirada y los labios. El peinado puede variar desde unas ondas sueltas hasta unas trenzas adornadas con perlas o clips con forma de caracolas o liso con apariencia de estar mojado todo el tiempo.

Esta tendencia es considerada como divertida y original, la cual permite expresar la personalidad y creatividad del portador. Además, es una forma de conectar con la naturaleza y de cuidar el medio ambiente, ya que puedes aprovechar los elementos que están en la playa o en el mar para crear tus propios accesorios o decorar nuestras prendas. También puedes optar por marcas sostenibles o de segunda mano, que respetan el planeta y los animales.

El mermaidcore ha sido adoptado por varias celebridades, que lo han lucido en eventos importantes o en sus redes sociales. Algunas de ellas son Halle Bailey, la protagonista del live action de La Sirenita, que ha deslumbrado con sus vestidos y sus joyas inspirados en el mundo acuático; Dua Lipa, que ha sorprendido con su look de sirena para la película de Barbie; y Jennifer Lopez, que ha apostado por los tonos verdes y azules para sus outfits veraniegos.

Recientemente, la Michelle Salas, hija de Luis Miguel y Stephanie Salas, demostró cómo llevar un estilo mermaidecore a una gala, hecho que ocurrió en la amfAR, en el Hotel du Cap-Eden, en Francia. La modelo y empresaria brilló al llevar un vestido corte sirena color rosa pastel, diseñado por el modista sirio Rami Ali Ali, quien coronó el atuendo con guantes de ópera color negro, lo que le daba contraste sumamente elegante a 'outfit' de la nieta de Silvia Pinal.

Michelle Salas usa vestido mermaidecore para la gala amfAR

Fuentes: Tribuna