Hijo de Verónica Castro confiesa problemas de salud y manda contundente mensaje a Yolanda Andrade

Ciudad de México.- El nombre de Verónica Castro no ha dejado de estar en medio de polémicas desde que Yolanda Andrade ventiló que presuntamente tuvieron un noviazgo, escándalo que presuntamente la afectó a tal grado que decidió dejar la pantalla de Televisa y abandonar su carrera artística. En días pasados su hijo Michel Castro reapareció ante la prensa y compartió que la actriz y cantante sí tiene problemas de salud pero aclaró que no son nada graves.

El joven de 34 años, quien nació fruto de la relación que tuvo 'La Vero' con Enrique Niembro, fue captado llegando a los Premios Patria y aquí de inmediato se le cuestionó porqué la protagonista de telenovelas está tan ausente de los medios: "Mi mamá anda con algunos bachecitos de salud que viene arrastrando desde que se sometió a una operación hace mil años, pero va bien y esperando a que agarre fuerzas", expresó.

Michel se refería a la cirugía que tuvo la también madre de Christian Castro luego de haber caído desde un elefante cuando conducía el reality Big Brother VIP. Sin embargo, el productor de cine de inmediato negó que su reconocida madre se encuentre viviendo un infierno y en depresión: "Mi mamá realmente está bien, son problemas físicos más que nada, y a mi mamá le encantaría regresar, pero hay que esperar a que se sienta bien".

Verónica sufrió una caída desde un elefante

De forma contundente, Castro dijo que era "mentira" que la intérprete de Macumba estuviera padeciendo fuertes crisis y aseguró que ella ya está acostumbra a este tipo de chismes "por la carrera que ha tenido": "Mi mamá está acostumbradísima a que va arrastrar chisme por acá, chisme por allá". Finalmente, los reporteros mencionaron el nombre de Yolanda Andrade, quien en repetidas ocasiones ha dicho que fueron novias y que hasta tuvieron una boda simbólica.

La prensa le preguntó al joven si era verdad que Verónica le había hecho brujería a la presentadora de Montse&Joe y de inmediato le pidió a Yolanda que no se preocupe, pues su mamá no haría este tipo de cosas: "Perdón ahí, es una ridiculez, perdón que lo diga, algo leí, el comentario del karma lo hizo por una novela pero lo quisieron relacionar, a la gente le gusta un poquito ver jalones de greña", dijo y añadió:

Mi mamá está enfocada en ella, en su salud, en su familia, más que nada".

También declaró que la protagonista de Los ricos también lloran está "tranquilísima" por este tipo de chismes pues no le afectan y admitió que él que no está tan metido en el medio sí se ha llegado a sentir ofendido por las especulaciones: "Yo respeto las relaciones de cada quien, pero mi mamá no le desea el mal a nadie... a mí que yo no soy figura pública de repente me afecta más que a ellos, pero son cosas que a la larga yo aprendí a vivir", dijo Michel.

