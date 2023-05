Julio Preciado se le va a la yugular a Peso Pluma y a Natanael Cano; asegura que son una moda pasajera

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El subgénero de la música regional mexicana, Corridos Tumbados, ha ido ganando cada vez mayor popularidad entre los jóvenes del país, así como de Estados Unidos, como muestra de ello, Peso Pluma alcanzó la posición número 1 en el ranking de Spotify, así como Natanael Cano se ha convertido en el exponente más grande de este estilo; sin embargo, estas canciones no parecen ser del agrado del todos.

Como ya antes se había expuesto, algunos cantantes no han temido en alzar la voz y expresar su descontento ante este tipo de música, entre ellos se encuentran Marco Antonio Solis 'El Boki', Paquita la del Barrio, Pepe Aguilar y Julio Preciado, exvocalista de la Banda el Recodo, que ya anteriormente había llamado la atención por hacerse de palabras con 'El Nata', tras declarar que esta música se trataba de una "moda pasajera".

Recientemente, se confirmó que habría un festival musical exclusivo para el regional mexicano, el cual sería encabezado por Natanael Cano y Peso Pluma, así como también asistirían cantantes de la talla de Edén Muñoz, Luis R. Coniquez, Alicia Villarreal, Caballo Dorado, Marca Registrada y Los Huracanes del Norte, el único problema es que estos famosos fueron colocados en zonas inferiores de la cartelera.

Dicha situación causó molestia en Julio Preciado, quien no dudó en hacer saber su descontento en una entrevista para Sale el Sol, donde además de promocionar su presentación el pasado fin de semana en la Arena Ciudad de México con El Recodo y Los Recoditos. En dicha charla el famoso reveló que era una "falta de respeto" para el resto de cantantes ser posicionados por debajo de 'El Nata' y el cantante de Ella baila sola.

A mí se me hace una falta de respeto ver a dónde colocan a un Ramón Ayala a un Alicia Villarreal, cómo crees que Ramón Ayala le va a abrir a estos muchachitos, la verdad, como crees que Huracanes del Norte les va a abrir, Alicia Villarreal o la misma Edith Márquez que llenan solos los palenques, cómo van a abrirle a un artista que nada más ahorita porque están de moda.

Pero las cosas no se quedaron ahí, puesto Julio Preciado también criticó a sus compañeros que aceptaron asistir al festival, sin siquiera detenerse a leer el contrato, ya que, según él, de haberse enterado en la posición que estarían del cartel, se habrían enterado de la grosería que los organizadores les estaban haciendo, argumentando que, ante todo hay que tener "dignidad al momento de aceptar compromisos".

Julio resaltó que, en caso de que a él lo hubieran invitado, él se habría negado tras enterarse de la posición que ocuparía: "Señores muchas gracias, yo no comulgo con este movimiento, no soy de estos tiempos y no voy a poner mi nombre para que esto se haga rico", puntualizó el famoso. Dichas declaraciones causaron gran revuelo en redes sociales, donde hubo quienes apoyaron al famoso, pero hubo otros más que lo criticaron y acusaron de intentar llamar la atención.

