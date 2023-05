Karla Sofía Gascón no se contiene más y estalla por esta razón: "La gente puede ser tan imb... y mala"

Ciudad de México.- Este domingo, 28 de mayo, la afamada actriz de cine y exparticipante de MasterChef Celebrity, Karla Sofía Gascón, no pudo contenerse más e hizo gala de su brutal honestidad a través de su cuenta de Twitter, donde arremetió en contra de los detractores del nuevo live action de Disney, La Sirenita, filme que desde que se anunció a su protagonista ha estado en el ojo del huracán.

Si bien, la nueva adaptación de la empresa del ratón ha tenido bastante buenas críticas, también ha sido objeto del odio de las personas, quienes no dudaron en hacer saber su descontento, después de que se anunció que la actriz y cantante Halle Bailey daría vida a 'Ariel'. El problema, según varios internautas, es porque las características físicas de la famosa no se apegan a las de la protagonista de la cinta de 1989.

famosos "Me voy de MasterChef harta": Karla Sofía Gascón 'arremete' contra el reality show en redes sociales

Esta misma situación provocó que algunas personas expresaran su descontento, aunque no lo hicieron de la mejor manera, puesto es bien sabido que hubo gente que se expresó de manera racista hacia la cantante, quien incluso llegó a ser criticada por la forma de su rostro, entre muchas otras cosas. Tras el estreno, una usuaria de Twitter difundió la noticia en la que asegura que algunas personas iban a monitorear las salas de cine, donde contaban a la audiencia y se burlaban porque prácticamente no había gente.

En México, durante el estreno de La Sirenita, varias personas estuvieron 'monitoreando' cuantas personas asistieron a las salas de cine para verla, y andan celebrando que fueron pocas. Gente celebrando que la película protagonizada por una mujer negra, no tuvo éxito porque ellos quería que la protagonista fuera blanca. Cuando es una película para niños y niñas, no para señores conservadores. Ah, pero no es racismo.