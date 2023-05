Mauricio Martínez humilla a Samuel García, gobernador de NL; lo acusa de contratar a "violadores"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La mañana del pasado sábado, 27 de mayo, el exactor de Televisa y actual de Broadway, Mauricio Martínez, encaró de la peor manera posible al gobernador de Nuevo León, Samuel García, quien en diversas ocasiones ha sido acusado por los pobladores del mismo estado por encargarse de cosas triviales, en lugar de cuidar por los intereses de los pobladores de dicha entidad, hecho que quedó más que evidente durante la crisis de sequía que sufrieron hace varios meses.

Resulta ser que el día de ayer, Samuel García lanzó una encuesta a sus seguidores en la que les preguntaba qué preferían, si un nuevo estadio o la remodelación del volcán, el cual el próximo martes cumpliría 56 años. Si bien, algunas personas participaron, siendo que muchos pedían un nuevo estadio, también hubo quienes atacaron al gobernador por ocuparse de cosas irrelevantes en lugar de enfocarse en la educación, la desaparición de jovencitas en Nuevo León o en el cuidado de los infantes en el DIF.

Sin embargo, la persona que sería especialmente directa con García, fue nada más y nada menos que Mauricio Martínez, actor originario de Monterrey, quien más tarde se mudó a la Ciudad de México para participar en el reality show Operación Triunfo, mismo que lo catapultó a la fama y lo llevó a trabajar para Televisa durante una temporada; finalmente, el famoso dio el salto a Nueva York, donde actualmente tiene una importante carrera.

Primero deja de contratar violadores para que te den un tour de la Capilla Sixtina a ti y a todo tu gabinete... y luego hablamos de futbol.

¿A qué se refería Mauricio Martínez cuando señaló que Samuel García contrataba a violadores?

Todo ocurrió a finales del 2022 y principios del 2023, cuando Mauricio Martínez compartió un video en su cuenta de Twitter en la que se apreciaba a Samuel García, gobernador de Nuevo León, paseando en la Capilla Sixtina, acompañado por Antonio Berumen, el manager que catapultó a varios famosos en los años 2000, pero que actualmente se encuentra denunciado por abusar de algunos de los hombres jóvenes que acudían a pedirle a una oportunidad.

En aquel momento, Mauricio no dudó en exponer la situación y revelar que, en el momento en que Berumen se encontraba paseando por la Capilla Sixtina, éste tenía una audiencia por el caso de abuso que el propio famoso denunció en redes sociales el 8 de marzo del año pasado. Según Martínez la razón por la que Berumen no se presentó era porque estaba gravemente enfermo, cosa que no habría resultado como cierta.

Dicho video fue publicado en la cuenta de Instagram, de Samuel García el 13 de diciembre del 2022 y expuesto por Martínez hasta febrero del 2023. Hasta ese momento, el caso de Toño Berumen recopiló más de una decena de denuncias por otros jóvenes quienes aseguraban que fueron víctimas de acoso, abuso y violación por parte del empresario. Los agraviados tenían edades entre los 15 y 35 años.

