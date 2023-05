Plutón retrógrado: Así afecta la alineación de los planetas a tu signo zodiacal según Mhoni Vidente

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Para nadie es un secreto que la alineación de los planetas tiene mucho que ver con los signos zodiacales, pues desde tiempos ancestrales la astrología ha permitido que cada persona sepa qué le depara su destino con base al movimiento del Cosmos; sin embargo, Mhoni Vidente también nos puede dar un panorama más general especialmente en que atravesamos por Plutón retrógrado ya que en su reciente lectura de cartas informó cómo este fenómeno afectará en los siguientes días. Toma nota y buen domingo.

Aries

A veces te cuesta trabajo aceptar que has cometido un error; este día cabe la posibilidad de que una persona cercana se acerque a ti para decirte en qué has fallado. No lo tomes a mal, usa mejor esta crítica constructiva para crecer y sobre todo determinar cómo te dirigirás en los días que están por venir. Si delante de ti hay una oportunidad que suena irresistible, tómala, quizás no se repita.

Tauro

En cuestiones del amor, experimentas un ligero alejamiento de tu pareja que, de no atenderlo a tiempo, puede llevarte a experimentar roces y hasta decir cosas de las que quizás te arrepientas. Trabajar este día la comunicación, pues te servirá no sólo para terminar el mes con el pie derecho si no iniciar junio de la misma manera. Alguien de tu pasado buscará contactarte pero no es para nada malo, será algo grato para ti.

Géminis

Tú era ha comenzado pero definitivamente no todo es tan positivo, ya que en la actualidad algo te inquieta e incluso no te deja alcanzar paz emocional; lo mejor será que te dediques tiempo a ti mismo para analizar todo lo que se avecina y sobre todo, buscar la manera de enfocar proyectos que te generen abundancia. Las salidas con amigos o incluso los viajes pueden esperar.

Cáncer

A todos nos pasa que atravesamos por un momento de inseguridad que nos desequilibra en todos los aspectos; actualmente esto es lo que te ha pasado pero descuida, poco a poco encontrarás eso que tanto te hacía falta para fijar una nueva meta. No tomes decisiones a la ligera, a veces necesitas analizar todo el panorama para determinar qué es lo que más te conviene, si te apresuras podrías ponerte el pie a ti mismo.

Leo

Sabes perfectamente que hoy tienes tiempo libre pero no es sinónimo de descansar y alejarte de todas tus responsabilidades al contrario, busca la manera de iniciar la semana de una forma productiva que te lleve a generar abundancia, verás que con el tiempo tendrás más espacios para descansar y sobretodo, disfrutar de toda la estabilidad por la que mucho trabajaste; cuida tu salud, tu sistema inmune podría tener una baja que te lleve a enfrentar una enfermedad complicada.

Virgo

Te has enfocado tanto en tu trabajo que los aspectos familiares los has descuidado, este es un buen momento para reforzar los lazos y sobretodo, escuchar consejos de las personas que sabes tienen mucho que aportar. Olvídate un poco de las preocupaciones, estás cargando con una presión innecesaria; el Universo poco a poco alinear a todo a tu favor para que todo salga a pedir de boca. Ojo con las envidias, hay muchas personas a tu alrededor que pueden planear algo que te afecte.

Libra

Esta semana que termina también representa para ti el dejar cosas que te sucedieron en el pasado, quizá sientes un nudo en la garganta e incluso una presión en el pecho que te orilla a tener ganas de llorar; recuerda que mostrar tus sentimientos no es sinónimo de debilidad, al contrario, te ayudará a purificarte y sobretodo aclarar la mente. Éste es un buen momento para invertir en tu comodidad quizá lo que necesitas es un tiempo a solas.

Escorpio

Estás en el momento perfecto para dejar de sobre pensar las cosas, sabes perfectamente que no estás llegando a ningún punto y esto en lugar de beneficiar te está afectando tu salud física y emocional; aprovecha este tiempo libre para meditar y dejar ir, verás que poco a poco encuentras la respuesta a todas las cosas que incluso no te permiten conciliar el sueño. Solo recuerda que las cosas por sí solas no se arreglan, deberías de fijarte una meta para alcanzar el éxito.

Sagitario

Sabes perfectamente que no te viene mal cambiar algunos hábitos personales, especialmente los que tienen que ver con la alimentación; hoy quizá es el día en que te permitirá dejar de lado todo lo que sabes afecta tu salud y sobretodo, consume tu energía. Si estás en busca del amor, hay una persona a tu alrededor que está interesada en conocerte no deberás tener miedo a nuevas cosas pues verás que el resultado determinará por sorprender.

Capricornio

Hay una visita inesperada que además de sorprenderte te traerá cambios positivos, concéntrate en conocer personas nuevas, pues esto también te ayudará a renovar toda tu energía. Si dejaste de lado los estudios pero has estado pensando en retomarlos, este es el momento perfecto pues quizá en adelante las labores te impidan alcanzar todas tus metas. Ojo con los aspectos financieros, prestar dinero o gastar demás puede ser perjudicial para ti.

Acuario

Este es un día perfecto para consentirte, piensa en acudir al salón por cuidado de la piel, un masaje o incluso un cambio de look; también es valido encerrarte a disfrutar de una película o una serie que habías estado postergando; piensa en que trabajaste mucho durante la semana anterior y tu mente y cuerpo te piden poner un freno. Las dudas no te llevará nada bueno por lo cual el Universo te recomienda confiar en tu intuición.

Piscis

Estás muy al pendiente de lo que necesitan las demás personas o incluso en festejarles sus logros, que te olvidaste un poco de ti; hoy es el momento perfecto para sentarte a evaluar tu crecimiento personal, espiritual y laboral y, en caso de no haber encontrado algo que aplaudirte, plantéate objetivos para alcanzarlos, piensa en que estás en el mejor momento de atraer abundancia de tu vida. Esta semana viene un golpe de suerte para ti, aprovéchalo.

