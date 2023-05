¿Se le subió la fama? Captan en VIDEO a Selena Gomez al gritarle a guardia en concierto de Beyoncé

Comparta este artículo

Estados Unidos.- Una vez más la reconocida actriz y famosa cantante del pop, Selena Gomez, se encuentra en medio de la polémica, debido a que recientemente fue captada en video mientras que en uno de los últimos conciertos de Beyoncé se mostró bastante molestia al estarle gritando a un guardia de seguridad, dejando a más de uno con la boca abierta con esta acción, ¿acaso ya se le subió la fama?

Como se sabe, actualmente la reconocida 'Queen B' se encuentra en medio de su gira 'Renacimiento', que la llevó al estado Stade de France en París, a la cual se hizo presente la reconocida actriz de Los Hechiceros de Waverly Place, siendo ella la que se robó la noche y que ahora este domingo 28 de mayo sigue dando mucho de que hablar debido al hecho de que fue captada gritándole al hombre.

Dicho momento fue captado en video por uno de los presentes, los cuales compartió este en Twitter, donde se ha viralizado, debido a que es una faceta poco conocida de Gomez, dado a que usualmente se le ve siendo sumamente amable y tranquila con todos a su alrededor, por lo que el que estuviera visiblemente muy molesta y gritando al hombre que estuvo detrás de ella en todo momento fue impactante.

Aunque no ha sido nada confirmado, usuarios en redes sociales se refieren a él como uno de sus elementos de seguridad, debido a que pasó todo el tiempo siguiéndola, por lo que han señalado que su enojo sería por algo que hizo y no le pareció. En los comentarios hay quienes señalan que ella le estaba reclamando y se encontraba sumamente furiosa por aparentemente haber llegado tarde a la presentación de la intérprete de Rule The World.

Pero, también hubo quienes aseguraron que la creadora de Love You Like a Love Song, en realidad le gritó de esa manera por el hecho de que estaría tratando de "defender a sus fanáticos del guardaespaldas", dado a que aparentemente este fue muy "duro" con ellos incluso mencionaron que "literalmente empujo a la gente anoche" y que fue "demasiado agresivo", causando que Gomez le pusiera un alto para defenderlos.

Cabe mencionar que hasta el momento la reconocida actriz no se ha pronunciado con respecto a este video y a lo que se ha estado diciendo sobre pequeño exabrupto público, sin embargo, se espera que pronto ella o alguno de sus elementos de relaciones públicas se pronuncien respecto a este polémico momento que ha dividido las opiniones públicas en las redes sociales y aclaren que fue lo que pasó verdaderamente.

