Shock en Televisa: Alicia Machado termina con Christian Estrada y revela el terrible motivo de esto

Comparta este artículo

Ciudad de México.- De nueva cuenta la famosa actriz y reconocida presentadora, Alicia Machado, dejó en completo shock a sus millones de seguidores de Televisa, que han estado al pendiente de ella en todo momento, debido a que acaba de anunciar en sus redes sociales que terminó su relación sentimental con el reconocido y polémico modelo, Christian Estrada, tras lo que reveló el terrible motivo de esta decisión.

Como se recordará, en el mes de marzo el reconocido exintegrante de Guerreros 2020 y Machado por primera vez se dejaron ver juntos en sus redes sociales, desatando los rumores de romance, mismos que pocos después fueron confirmados por ellos mismos hace un par de meses, además de que posaron hace unas cuantas semanas en una alfombra roja, generando gran controversia entre sus seguidores.

Tras este motivo, el programa El Chismorreo, velozmente se puso en contacto con la exintegrante de Inseparables, Ferka, para preguntarle su opinión, a lo que ella mencionó que él era un hombre soltero y "libre de hacer lo que quiera", además de agregar que: "al final de cuentas qué padre que se entretenga porque así seguramente ya me va a dejar en paz, ¿no? Eso es lo mejor", afirmando que no era algo que le incumbiera.

Estrada y Machado. Internet

Ante estas nuevas declaraciones, la exparticipante de La Casa de los Famosos decidió darle una contundente respuesta a través de las redes sociales, debido a que en su cuenta de Twitter compartió un mensaje en el que decía que la mejor manera de ignorar era haciendo "oídos sordos" a estas advertencias tan contundentes, y de forma directa señaló que no era algo que le quitara el sueño o que le interesara.

Pero ahora, después de un par de meses juntos y en medio de las especulaciones de que él la estaría simplemente usando como aparentemente hace con el resto de sus parejas, pues se ha visto involucrados, en un video en vivo de Instagram, declaró que estaba soltera, diciendo que: "Que pena pero next, así que ya aclarado el punto pues. Que se queden quietos y yo sé que estaban muy preocupados por mí los últimos dos meses, pero no pasa nada, yo soy una señora adulta con experiencia y me gusta pasármela bien".

Finalmente, podría parecer que detrás de su decisión habría una terrible falta de respeto a su persona, y aunque no lo dijo como tal o expresó que se trata de algo en específico, se cree que le habría hecho una canallada, debido a que: "Me la paso bien un rato cuando se puede, se puede y si no next. Un beso y a mí se me respeta, cuando yo estoy alguien yo respeto para que me respete así que next".

Christian y Alicia. Internet

Fuente: Tribuna del Yaqui