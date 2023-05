Al borde de morir: Ricardo Margaleff se sincera en VIDEO y estremece a Televisa con dura confesión

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El talentoso actor Ricardo Margaleff, quien tiene casi 24 años activo en Televisa, fue el más reciente invitado del programa La Entrevista con Yordi y debido a las fuertes declaraciones que hizo logró dejar helado a todos sus admiradores y fans. El también conductor y comediante confesó que hace tiempo estuvo a punto de morir y además recordó lo difícil que fue crecer con la ausencia de su padre, quien murió cuando él era muy joven.

El intérprete de las telenovelas Al diablo con los guapos, Porque el amor manda, Qué pobres tan ricos, Llena de amor, Corazón que miente y Te doy la vida incluso derramó algunas lágrimas al hablar de esta dura pérdida familiar, que hasta la fecha le sigue doliendo. 'Marga' detalló que al ser el hermano mayor, a sus 18 años tuvo que tomar el papel del 'hombre de la casa', lo cual fue una gran presión para él.

Yo asumí una postura equivocadamente, porque además, típico el mayor de tres y todo mundo llegaba y te decía: 'eres el hombre de la casa'. Me hicieron asumir el papel que no me correspondía".

Ricardo, de 46 años, aprovechó esta transmisión de YouTube para pedirle a todos los jóvenes que lo estuvieran viendo que no cometieran ese error de querer convertirse en el pilar de la familia ya que este es un 'cargo' muy duro. Aunque ya pasaron más de 20 años de la partida de su progenitor, el actor también detalló que la muerte de su papá, a quien llama 'James', le sigue doliendo pues le encantaría que hubiera estado con él en momentos importantes.

Visiblemente consternado y con las lágrimas en los ojos, el también integrante de Me caigo de risa expresó que le hubiera encantado que su padre pudiera haber convivido con su hijo: "A la fecha, imagínate que no conoce a mi hijo, no conoció a mi hijo, me hubiera encantado que conociera a mi hijo, que viera la hermosa familia que tengo, la hermosa familia que somos, porque con todo y todo mi mamá es espectacular", dijo consternado.

El originario de la CDMX también detalló que su padre había fallecido debido a un infarto y dijo que hace una década él también estuvo a punto de perder la vida, por lo cual decidió cambiar su estilo de vida: "Me empiezo a sentir mal, pero di la función y no pasó nada. Al día siguiente estoy en Televisa acompañado de mi esposa y siento como me dan un golpe en el pecho y lo que pensé es que me estaba dando un paro".

'Marga' explicó que luego de acudir al médico se dieron cuenta que llevaba dos meses con una neumonía severa y debido a que era adicto al tabaco su cuadro se complicó más. Es por ello que Ricardo ya lleva 10 años sin probar el cigarro: "Se me inflamó la pleura, me tuvieron que sacar agua de los pulmones, me puse muy grave y mi hijo tenía seis meses de haber nacido, dije 'no hay forma, yo a mi hijo no le quiero faltar'", confesó.

