Álex Kaffie renuncia a 'Sale el Sol' y recrimina a Imagen TV por las injusticias con Nacho Lozano

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El famoso y muy polémico presentador, Álex Kaffie, recientemente lanzó un comunicado en el que anunció su renuncia a Sale el Sol, pronunciándose en contra de las preferencias, motivo por el que no tuvo pelos en la lengua al momento de recriminar a Imagen TV el que lo hayan hundido por las injusticias en su 'pelea' con el reconocido periodista y conductor, Nacho Lozano, el cual pidió su suspensión.

Como se sabe, Kaffie tiene un par de años formando parte de la emisión matutina antes mencionada, donde actualmente se presenta martes, miércoles y jueves, pero hace un par de semanas este comenzó a ausentarse del matutino, a lo que se dijo que fue porque aparentemente hizo enfurecer al reconocido y poderoso presentador de Pisa y Corre, debido a que en su columna del Heraldo de México, Sin Lisonja, aseguró que fue despectivo al momento de presentarse en sus foros y que se rehusó a aceptar que le entrevistaran personas que no fuera Paulina Mercado.

Ante este hecho, se dijo que Lozano hizo que lo suspendieran de Sale el Sol pues estaba molesto de que lo exhibiera de esa manera, además de que afirmara que no tenía deseos de entrevistarlo, sin embargo, la famosa presentadora, Joanna Vega-Biestro, mencionó que Álex estaba fuera del programa por un par de semanas debido a que él mismo pidió unas largas vacaciones para poder estar con su "chula", que es su madre y que regresaría el próximo martes 30 de mayo.

Kaffie deja Sale el Sol por Nacho. Internet

Lamentablemente este lunes 29 de mayo el reconocido columnista dejó muy en claro que los primeros rumores fueron los verdaderos, señalando que: "Tras haber publicado en mi columna #SinLisonja (desaparecida, por cierto) las 'exigencias' de Nacho Lozano en su visita a Sale el Sol, los altos ejecutivos de Imagen Televisión, por petición de él, me castigaron quitándome de la pantalla sin goce de suelo", afirmando que esto no le pareció para nada justo.

A través del mencionado comunicado compartido en Instagram, dejó en claro que después del tiempo que la pasó sancionado por lo sucedido, él decidió que no iba a regresar a los foros de una empresa en la que se favorecían los "caprichos" de un "empleado" y en donde la libertad de expresión no era justa para todos, como no era igual para él como lo es para Lozano, dejando muy en claro que no lo toleraría.

Finalmente, cerró su comunicado agradeciendo al famoso y reconocido productor de TV Azteca, Andrés Tovar, y a su actual jefa, Alejandra Luck, por haberle dado la oportunidad de estar en el mencionado programa por tanto tiempo y permitirle crecer en estos foros, mencionando que toda la vida iba a estar verdaderamente agradecido, señalando que no tenía nada más que decir que lo que dio en su comunicado.

Kaffie renuncia a Sale el Sol. Instagram

Fuente: Tribuna del Yaqui