Ana María Alvarado rompe el silencio sobre la polémica entrevista a Sergio Mayer: "Aprendo de mis errores"

Ciudad de México.- El pasado jueves, 25 de mayo, llegó la resolución final del caso de Alexa Hoffman contra Héctor Parra, en el que el actor de melodramas como La Usurpadora y El vuelo del águila fue declarado culpable del delito de corrupción de menores, por lo que le dieron 10 años y 6 meses de prisión, así como también tendrá que pagar una suma de cerca de 200 mil pesos mexicanos a la víctima, esto según información del medio TV Notas.

Luego de que este caso llegó a su conclusión, el actor Sergio Mayer brindó una entrevista a la periodista Ana María Alvarado y a el comunicador Carlo Uriel, para su canal de YouTube, la cual aún cinco días después continúa dando de qué hablar por la forma en la que el exGaribaldi se expresó de Daniela Parra y de la propia Alexa, a quien llamó poco agraciada por ser la chica que utiliza lentes y frenos.

Y es que, desde la perspectiva del famoso, la gente no apoya precisamente a la adolescente porque su apariencia no es grata, mientras que todos muestran su gracia por Daniela, puesto ella es una jovencita atractiva y carismática, motivo por el que, según él, para la menor es fácil manipular a los medios de comunicación, además la acusó de manejar la información según su conveniencia, en el aspecto en el que solía declarar que su padre saldría pronto de prisión.

(Daniela) es una excelente comunicadora, eso no tengo ninguna duda y que lamentablemente y se los voy a decir Alexa, Alexa que es la víctima, pero como Alexa es la niña de frenos, de lentes, la niña que no es tan grata, que no sale a hablar, que no da entrevistas, la introvertida, entonces es a la que atacamos y desacreditamos y no entendemos del daño que le estamos haciendo.