Arath de la Torre amenazaría con demandar a empleados de aerolínea por filtrar sus audios

Ciudad de México.- Parece ser que los últimos días no han sido los mejores del año para el conductor de Hoy, Arath de la Torre, quien la semana pasada fue fieramente criticado por el público, después de que la presentadora de Sale el Sol, Joanna Vega-Biestro acusó al comediante de haberla amenazado tanto a ella como a su hija. Si bien, el actor negó los señalamientos y aseguró que siempre se ha comportado como un "caballero", recientemente se filtraron unos audios que lo dejaron en una posición aún peor.

Todo ocurrió en el Aeropuerto de Cancún, sitio en donde el protagonista de Una familia con suerte explotó en contra del grupo de empleados de una aerolínea, a quienes les lanzó fuertes amenazas. En dichos clips se puede entender que Arath estaría molesto porque arribó tarde a un vuelo que estaba por tomar, motivo por el que comenzó el conflicto, en el que le habló con palabras altisonantes a los trabajadores.

No llegué tarde... estaba demorado... soy un loco imb... est... hagan lo que quieran, yo sé qué es lo que voy a hacer pin... ratas asquerosas (...) ¿Te me estás poniendo al ped...? Tú me cancelas el vuelo y te va a cargar cab..., te lo digo en buena onda.