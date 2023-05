"Ha sido difícil": Macky González deja TV Azteca y se despide de Instagram por este poderoso motivo

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La famosa y muy polémica atleta mexicana, Macky González, acaba de conmocionar a sus millones de seguidores en las redes sociales, debido a que acaba de lanzar un comunicado en el que anuncia que deja TV Azteca pero también se despide de Instagram, dando de igual manera el poderoso motivo para hacerlo, declarando que "ha sido difícil" el último mes que ha vivido.

Como se sabe, González en el año del 2017 debutó en la empresa del Ajusco de la mano del Exatlón México, pero en el 2020 sorprendió a todos al aparecer en Televisa como capitana de Guerreros 2020, donde las polémicas la siguieron incluso a su salida, pues a mediados del 2021 se dijo que fue vetada de la empresa San Ángel al haber regresado a las filas de la televisora en la que comenzó su carrera.

Aunque el veto jamás fue confirmado, sí el hecho de que había regresado a la televisora antes mencionada, pues además de que se presentó en el programa Mimí Contigo, también regresó a la competencia deportiva grabada en las playas de la República Dominicana y después estuvo una larga temporada como conductora invitada de lunes a viernes en Venga la Alegría, sorprendiendo a todos.

Ahora, hace un par de horas en sus redes sociales compartió que tiene que despedirse de todos, debido a que va a comenzar una nueva etapa en su carrera, por lo que dejará su cuenta a manos de expertos, y aunque aún no dio el nombre de su nuevo reality show, se reveló que este es el nuevo que va a estrenarse en Telemundo, que lleva por nombre Los 50 y que ya está comenzando grabaciones en esta semana.

En el comunicado que compartió con sus millones de seguidores expresó que "Bendiciones, les encargo el changarro. Estamos listos para esta nueva aventura. Plis no hagan corajes y disfruten ¿ok?... Mis redes se quedan con @lyon.arceo que ha sido fundamental en mi camino de vida, te quiero y gracias por acompañarme a donde voy. Este último mes ha sido MUY difícil para mi; no he dicho nada, no porque no los haga parte sino porque no me siento lista todavía".

Finalmente prometió "tratar de hacer lo mejor y recuperarme para volver a brillar como siempre", dando a entender que esto se debería a su inesperada separación de su prometido, el político Manuel Anaya, con el cual ya tenía alrededor de tres años de relación sentimental y con el que estaba a nada de llegar al altar para darse el sí acepto frente amigos y familiares cercanos, lo que aún le dolería mucho.

