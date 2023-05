Irina Baeva confiesa que Gabriel Soto no es el amor de su vida; manda sincero mensaje tras críticas

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La polémica actriz rusa Irina Baeva por fin respondió a las críticas que recibió luego de haber declarado que no estaba segura de que Gabriel Soto fuera el amor de su vida, situación que generó nueva polémica pues como se recordará, a lo largo de todo el 2022 se especuló que su relación sentimental había llegado a su fin. En un reciente encuentro con la prensa, la también modelo envió un contundente mensaje a sus detractores.

Los actores de Televisa se reencontraron con los reporteros a su llegada al Aeropuerto de la CDMX luego de acaparar distintos portales de espectáculos con su aparición en el programa Pinky Promise. La feliz pareja se mostró accesible con los medios que los cuestionaban por las declaraciones de amor que se hicieron en el show de Internet que encabeza Karla Díaz, aunque el mexicano decidió bromear con ellos y respondió:

¿Por qué les encanta el chisme?, ¿por qué no nos preguntan de las novelas que estamos haciendo?", dijo Soto.

No obstante, al escuchar la pregunta sobre si está enamorada de Soto, la artista rusa replicó que se encuentra plena en su noviazgo con el galán de Soltero con hijas y Amor Dividido, por lo que hasta le dio un beso en la mejilla: "¿Más?... ¿podría estar más enamorada mi amor?, te amo... seguramente nos iban a preguntar del programa, pero la verdad, mira, ¿sabes qué?, les voy a ser sincera, ¿cuándo grabamos el programa mi vida?", a lo que Gabriel dijo:

Como tres meses".

Irina y Gabriel aseguran que están muy enamorados

Conjuntamente, Irina añadió que le dio gusto todas las notas que salieron tras mostrar lo enamorados que estaban: "Sí, tiene un ratote, entonces pues vimos lo que salió y gracias a todos los que también sacaron como cositas, estuvo muy bonito, las notas y todo, y eso es bien lindo". A su vez, el exesposo de Geraldine Bazán se defendió de los comentarios que surgieron sobre sus presuntos problemas de pareja durante el año pasado.

Las especulaciones comenzaron debido a que el actor mexicano y Baeva ya no comparten muchos detalles de su romance en redes sociales, sin embargo, continúan afirmando que su amor es puro y sincero: "Es que siempre lo dijimos, y hemos sido como muy transparentes en ese sentido. Si no subimos cosas en redes, la gente empezó a especular y especular, y bueno, no era el caso", declaró Soto, de acuerdo a información recogida por Agencia México.

Por otra parte, Irina declaró que podría dejar las novelas para debutar como cantante, ya que ya tomó clases para ser más entonada pues ha hecho audiciones para personajes que deben realizar esta labor: "Sí, seguramente, mira, nunca digas nunca, le eché muchas ganas ¿sabes que cantaba canciones de RBD?, cantaba canciones de RBD, estaba bien emocionada, me encantaría retomar, a lo mejor en algún momento", contó.

Por último, Gabriel Soto habló de su próxima celebración del Día del Padre, y reveló que esta vez lo festejará junto a sus dos hijas, Elissa Marie y Alexa Miranda, fruto de su relación con Bazán que culminó en 2017 por una presunta infidelidad: "De hecho ahorita voy por ellas y se quedan tres semanas conmigo, así que van a estar justamente el Día del Padre", remató el intérprete de 48 años con una gran sonrisa.

Fuente: Tribuna y YouTube Sale el Sol