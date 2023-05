La familia de Clara Chía no estaría feliz con la relación de la joven con Gerard Piqué; no confían en él

Comparta este artículo

Madrid, España.- Hace algunos días trascendió la noticia de que la madre de Gerard Piqué, Montserrat Bernabeu, habría tenido una fuerte discusión con la joven modelo de Kosmos y actual novia de su hijo, Clara Chía, la razón de ello es porque se filtraron algunos videos en los que la rubia se encontraba bailando en estado de ebriedad en las calles de Barcelona, hecho que no le habría agradado en absoluto a su suegra, con quien hasta ese momento llevaba una excelente relación.

Pero parece ser que el descontento paternal es mutuo, puesto ella no es la única a la que le desagrada la pareja de su hijo, sino que, según información de un medio español, los padres de Clara Chía tampoco estarían muy felices con la relación de su hija con el atleta. Si bien, se mencionaron varias razones, la realidad es que no terminan de confiar en el exfutbolista del Barcelona, por su fama de casanova.

La noticia trascendió a través del programa de Ana Rosa, donde se mencionó que los progenitores de la joven Lluís y Marga,, de 23 años, no están de acuerdo con que Piqué sea el novio de su hija. Todo inició cuando la presentadora mencionó que si bien, Clara ha sido vista constantemente en la casa de Gerard y hasta ha convivido con sus actuales suegros, la realidad es que exfutbolista no ha hecho lo mismo.

¿Cuántas veces ha ido Piqué a casa de Clara desde Navidad? Dos días, como máximo", declararon.

Y es que los padres de Clara no confían del todo en Piqué por la reputación que tiene, tan solo en determinado momento se llegó a mencionar que habría engañado a Shakira cerca de 50 veces durante los 12 años que estuvieron juntos. Por otro lado, ni bien comenzó la relación entre Gerard y la modelo, surgieron los rumores de que el líder de la King Leagues le habría sido infiel con la abogada Julia Puig.

Todas estas noticias han llegado a los padres de Clara, quienes supuestamente temerían que su hija pueda correr con la misma suerte de la colombiana. Otro factor que no termina de agradar a los padres de Clara es que tanto ella como Piqué tienen una diferencia de edad de 12 años, asimismo no les gusta tanto el hecho de que el futbolista deba viajar constantemente a Miami para visitar a sus hijos.

Cabe señalar que esta noticia trascendió tan solo unos meses después de que el padre de Clara concediera una entrevista en la que se le vio expresar su apoyo a su hija y mencionar que, en realidad no había escuchado el nuevo tema de Shakira, el cual lanzó junto a Bizarrap y donde directamente menciona el nombre de Clara en medio de un juego de palabras, donde la acusa de no ser una buena persona.

