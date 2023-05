La moda 'old money style' arrasa en redes sociales; descubre cómo llevarla como toda una profesional

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La moda old money style es una tendencia que se inspira en la forma de vestir de las personas ricas y elegantes que han heredado su fortuna a lo largo de generaciones. Se caracteriza por el uso de prendas clásicas, de alta calidad y a menudo preppy, como blazers, polos, faldas plisadas, chaquetas enceradas y cuellos en V. El objetivo es crear un aspecto lujoso y atemporal, sin necesidad de gastar mucho dinero ni seguir las corrientes efímeras.

El término old money style se popularizó en las redes sociales, especialmente en TikTok, donde muchos usuarios mostraron cómo interpretar esta moda con prendas vintage y de segunda mano. Algunas de las referencias de este estilo son la princesa Diana, Kate Middleton, Jacky Kennedy, o personajes de series de ficción como es el caso de la serie Gossip Girl o Sex in the City.

La moda old money style es perfecta para ocasiones formales como es el caso del estilo business, es decir, el tipo de vestimenta que utilizarías en la oficina o eventos elegantes. Además, es una tendencia sostenible, ya que apuesta por la calidad y el uso prolongado de la ropa, como el uso de prendas que son de segunda mano, por lo que fomenta cosas positivas como el reciclaje. Si estas buscando adoptar este estilo, te damos algunos consejos:

Para llevar un outfit old money style no olvides añadir algunos accesorios

1. Apuesta por los básicos preppy: Como los que se mencionaron anteriormente, así como en camisas blancas son algunas de las piezas imprescindibles para recrear este look. Combínalas entre sí o con otras piezas más actuales para crear contrastes interesantes.

2. Elige colores neutros y sobrios: El negro, el blanco, el beige, el azul marino y el gris son los tonos más adecuados para el old money style, ya que aportan seriedad y sofisticación. Evita los colores llamativos o estridentes, que pueden restar elegancia al conjunto.

3. No te olvides de los accesorios: Los complementos son clave para darle personalidad y originalidad a tu outfit. Opta por accesorios discretos pero de calidad, como relojes, joyas, pañuelos, sombreros o gafas de sol. También puedes buscar piezas vintage o de segunda mano que tengan un valor sentimental o histórico.

4. Inspírate en los iconos del pasado y del presente: Algunas de las referencias más conocidas del old money style son la princesa Diana, Kate Middleton, Jackie Kennedy o Sofia Richie. Observa cómo visten estas mujeres y cómo combinan las prendas y los accesorios para lograr un look impecable y refinado.

5. Sé fiel a tu estilo y a tu personalidad: Lo más importante es que te sientas cómoda y segura con lo que llevas puesto. No se trata de copiar un estilo sino de adaptarlo a tus gustos y necesidades. El old money style es una forma de expresar tu elegancia y tu clase, pero también tu carácter y tu esencia.

Fuentes: Tribuna