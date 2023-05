Sale de TV Azteca: Influencer no convence a los jueces de 'MasterChef Celebrity' y queda eliminado

Ciudad de México.- La noche del domingo 28 de mayo, la televisora del Ajusco, TV Azteca emitió el tercer programa de MasterChef Celebrity México donde famosos cantantes, deportistas e influencers demuestran que no cuentan con talento solo para enamorar al público, sino también para deleitar paladares aunque en este caso, deberán medirse con tres de los más exigentes de la gastronomía, por ello se pondrán aprueba aunque ara uno de ellos la competencia llegó a su fin pues no convenció lo que preparó.

Los chefs Zahie Téllez, Adrián Herrera y Alfonso Cadena se encargaron de evaluar los platillos de los famosos que recibieron mandil negro pues en cada una de las pruebas su preparación quedó a deber y con ello, corrían el riesgo de quedar definitivamente fuera. Emir Pavón, Ivonne Montero, Manu Nna, Gaby Goldsmith, Alma Gómez Fuentes 'Cositas' y Poncho De Nigris fueron las celebridades que se enfrentaron al reto de eliminación pero para el regiomontano además hubo una severa crítica que, a consideración de los jueces, fue suficiente para pedirle dejar su mandil y despedirse de la competencia.

Así me la voy a jugar. Yo con esto tengo para sorprender", fueron las palabras de De Nigris antes de preparar su platillo.

Foto: Twitter

A la hora de probar, los jueces aseguraron que su platito era carente, por lo que el chef Cadena además lamentó que presentara un plato como si se tratara de algo que preparara en su casa para su familia, lo que claramente estaba bien para este escenario pero no para una de las competencias más importantes de la televisión mexicana. "No tiene que ver con la propuesta, tú pudiste haber hecho la misma propuesta pero con una estética diferente, con técnicas distintas, los mismos ingredientes y esto hubiera sido un gran plato justamente por eso, porque hubieras presentado la propuesta casera con un acercamiento moderno", fueron las palabras que recibió y que anticipaban que sería el tercer expulsado de la competencia.

Platillo que presentó Poncho De Nigris en el reto de eliminación

Pese a que 'Cositas' era una de las que estaba a punto también de despedirse de la competencia, para el jurado su experiencia en la educación docente podría salvarla más adelante, lo que llevó a que el regiomontano se despidiera de la competencia a la cual había adelantado, en el momento en que él abandonara la cocina el rating del programa se vendría a bajo aunque a pesar de tal advertencia, se ha informado que esta emisión no ha atraído tanto al público como las anteriores donde también se involucra a las celebridades.

Lo único que les tengo que decir a los chefs es gracias por todos sus consejos (…) Nunca subestimen a una persona que no tiene nada que perder, porque cuando perdió todo, también perdió el miedo", dijo el expulsado.

La carrera de Poncho De Nigris en la televisión mexicana cobró una importante relevancia cuando se reveló que había mantenido un romance con Irma Serrano, también conocida como 'La Tigresa', una de las vedettes más famosas de la década del denominado Cine de Ficheras, al tiempo de también haber participado en el reality de Televisa, Big Brother México. Su paso por la televisión además ha dado mucho de qué hablar y por ello, fue considerado uno de los más relevantes para ser parte de esta competencia a la cual le quedan muchas semanas por delante.

Foto: Instagram

El pasado 23 de mayo del presente año, lanzó en redes sociales un duro mensaje donde advertía que en caso de que él saliera del programa, tenía la certeza de que el rating del programa bajaría, mensaje que además fue una respuesta a Jorge 'El Travieso' Arce, boxeador quien también forma parte de MasterChef Celebrity y quien, a diferencia de De Nigris, ha sorprendido por su forma de desempeñarse en la cocina. "Dice Poncho que estaba haciendo magia en la cocina", escribió el pugilista.

Si me voy se acaba el rating, Travieso. No traes nada, no se te entiende parece que estás ladrando. Jajajaja abrazo pinch…. cara de tlacuache. Vamos a ver qué pasa este domingo", escribo.