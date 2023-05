Sin piedad, Michelle Rubalcava exhibe a Alex Kaffie y lo acusa de lo impensable: "¡Karma! No te quejes!"

Ciudad de México.- Parece ser que este lunes, 29 de mayo, comenzó con todo y es que, uno de los integrantes más destacados de Sale el Sol anunció que dejaría el programa, porque presuntamente, los altos ejecutivos de Imagen Televisión le habrían puesto una amonestación por el supuesto capricho de otro de los colaboradores de la empresa. Se trata del periodista de espectáculos, Alex Kaffie.

Como algunos ya sabrán, alrededor de las 9:00 horas, el denominado villano de la farándula publicó un comunicado a través de su cuenta de Twitter, en el que externó que había sido amonestado en Sale el Sol a causa de las exigencias de Francisco López Ramírez, quien es mejor conocido como Nacho Lozano, motivo por el que los ejecutivos decidieron retirarlo de pantalla sin pago alguno.

Pese a que dicha amonestación había llegado a su final, Kaffie reveló que no regresaría a Imagen Televisión, al cual catalogó de ser un sitio en el que se pisotea a algunos empleados por el "capricho" de otros; finalmente, Alex se despidió del antiguo productor del matutino, el esposo de Maite Perroni, Andrés Tovar, y la actual productora del show, Alejandra Luck, a quienes calificó de haber mantenido un trato sumamente respetuoso con él.

Comunicado de Alex Kaffie

Créditos: Instagram

Prácticamente 1 hora después, el youtuber Michelle Rubalcava arremetió en contra de Kaffie a través de su cuenta de Twitter, donde directamente le dijo que no se quejara por la situación que estaba atravesando, puesto presuntamente, él también habría intentado hacer que corrieran al presentador, Luis Magaña de Heraldo México, incluso aseguró que el periodista le pidió que ambos se unieran para correrlo.

¡Karma! Así que no te quejes, o ¿ya se te olvidó todas las que tú también le has hecho a otros o de cómo trataste mal a Luis Magaña en el Heraldo que hasta me pediste que nos uniéramos para que lo sacaran y te dije que eso no se hacía?, ¿se te olvidó?", declaró el influencer