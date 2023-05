¡Toma nota! Mhoni Vidente te comparte las predicciones de la semana en los horóscopos de hoy

Comparta este artículo

Ciudad de México.- "¿Cuál será mi fortuna esta nueva semana?", Mhoni Vidente, la astróloga y tarotista más famosa de México y América Latina, quien es una de las favoritas de las celebridades, responde a tu pregunta en los horóscopos de hoy, lunes 29 de mayo del 2023. Éstos incluyen las predicciones para tu signo zodiacal en temas de amor, dinero, trabajo, salud y más. ¡TRIBUNA toma nota de los mensajes del Universo!

Aries

Posibilidad de discusión con un buen amigo, todo porque no le has mostrado lealtad, e incluso priorizaste a alguien que te dañó. Cuidado con los imprevistos, reserve algo de efectivo para crisis futuras.

Tauro

Luche por sus intereses en el trabajo, no deje que le paralicen los celos ni el miedo al éxito. Es mala idea tener una nueva relación si aún no supera al anterior. Se encuentra muy bien de salud física y mental; goce.

Géminis

Ponga orden en su vida amorosa, ya que anda muy ilusionado con una persona que no le corresponde, pero ilusiona a alguien que no lo quiere. Gran satisfacción en lo financiero.

Cáncer

Querido Cáncer, lamento decirle que este día se sentirá muy decepcionado por los compañeros de su trabajo. Descansar más, es la única manera de encontrarse con una buena salud, más si en verdad planea bajar de peso.

Leo

Intente compartir más cosas con su nueva pareja; no debe tener miedo al compromiso y verá que todo saldrá muy bien. No sea imprudente con sus gastos; el automóvil que desea aún no es necesario.

Virgo

Su trabajo le va a exigir una voluntad fuerte para no excederse con los demás, ahora que es jefe. Preste más atención a su salud, porque se ha expuesto mucho y podría enfermarse.

Libra

Las relaciones sentimentales paralelas son muy complicadas de manejar, además de que podrían generarte mucha ansiedad. Piensa si estás listo. No debe correr más riesgos de los habituales con el efectivo.

Escorpio

Aprenderá a manejar nuevas máquinas y técnicas gracias a su trabajo. Controle su estrés, o de lo contrario podría tomar muchas decisiones que lo lastimarían. Las relaciones se basan en la honestidad.

Sagitario

Está a punto de resolver sus problemas con su pareja, todo gracias a su sinceridad y buena onda. Es un mal momento para llevar a cabo nuevas inversiones, ya que no cuenta con muchos recursos.

Capricornio

Es muy importante que no confunda el amor con el tener encuentros íntimos, ya que esto podría dañar su corazón. Una buena amistad le propone un buen negocio; analice bien antes de dar el paso.

Acuario

El trabajo en equipo lo hará tomar grandes decisiones sobre su futuro profesional y sus nuevas aspiraciones. Los excesos con la comida le pueden hacer mucho daño.

Piscis

Su pareja está dispuesta a secundar todas sus buenas ideas sobre crecimiento empresarial. Embárquese en una nueva inversión, será muy buena para usted y su economía personal, la cual crecerá.

Fuente: Tribuna