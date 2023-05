Tras volverse mujer y debut en 'VLA', Eduardo Yáñez reaparece en 'Hoy' con fuerte confesión

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El famoso actor mexicano Eduardo Yáñez, quien tras dejar de ser exclusivo de Televisa realizó varias apariciones en el programa Venga la Alegría, dio un fuerte golpe a la empresa del Ajusco debido a que este lunes 29 de mayo reapareció en el matutino Hoy haciendo fuertes declaraciones. El querido galán admitió no ser un hombre vanidoso y se mostró en contra de las cirugías y arreglitos estéticos en el rostro.

'Lalo' comenzó su carrera en la televisora de San Ángel desde 1981 haciendo una participación especial en el melodrama El hogar que yo robé y luego se unió a otros exitosos proyectos como Dulce desafío, Destilando Amor, Fuego en la sangre, Corazón Salvaje, Amores Verdaderos y Amores con Trampa. Esto lo consolidó como uno de los galanes más importantes del Canal de Las Estrellas a lo largo de 40 años de trayectoria artística.

Sin embargo, luego de que se le venciera su contrato de exclusividad pudo llegar a la pantalla de TV Azteca a través de entrevistas con el programa VLA, Mientras que en Telemundo probó suerte con las series Falsa identidad y La Reina del Sur y más recientemente impactó al unirse a la serie Mi tío de Amazon Prime Video, donde se transformó en mujer usando vestido y peluca.

Este lunes Eduardo, quien se especula podría volver a las novelas de Televisa muy pronto, reapareció en el programa Hoy contando que no se arrepiente de publicar en redes sociales los tratamientos estéticos que realiza para lidiar con el paso del tiempo: "Como la edad va llegando es cuando te tienes que cuidar porque siempre tu presencia es… como te ves es tu carta de presentación, sobre todo limpiar la grasa de la cara, hidratar un poco la piel, aquí en México con esta onda de smog y la resequedad, cuidarte lo más que puedas", dijo.

El galán de 62 años manifestó que por el momento no desea realizarse alguna cirugía estética pues quiere envejecer con dignidad: "Yo creo que envejecer lo más honorablemente que se pueda, y eso es lo que yo intento ¿no?, la expresión de tus emociones, eso es lo más importante para un actor, y cuando llegas a otros sistemas o a otros temas, yo creo que te quita mucho de lo que eres tú", expresó.

Por otra parte, Yáñez contó que no se intimida ante las propuestas indecorosas que le hacen sus fanáticas a través de la red: "Yo le entró a todo, yo platico con todas mis fans que me escriben, y si me dicen cosas bonitas, les contesto cosas bonitas también, sí, es un intercambio ¿no?, de alguna forma ellos te hacen el favor de seguirte o de favorecerte como audiencia", expuso. Y finalmente dijo que su "felicidad es estar aislado" de los medios en cuanto a su vida personal y dejó entrever que podría tener pareja:

Está bien (mi corazón), ya me acostumbré a que me pregunten eso, y yo digo: 'bien atendido'", detalló Eduardo con una gran sonrisa.

Fuente: Tribuna