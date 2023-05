Comparta este artículo

Ciudad de México.- El caso de Octavio Ocaña ha dado un giro favorable para los allegados del actor, así lo confirmó Francisco Hernández, abogado de la familia Pérez Ocaña, a más de un año de la lamentable muerte del intérprete, quien perdió la vida tras una persecución por elementos policíacos del Estado de México.

A las afueras de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) en la Ciudad de México, el letrado dio a conocer en entrevista con diversos medios de comunicación que el proceso legal se modificó de forma benéfica para sus clientes.

Anteriormente, lograron que la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), considerara lo ocurrido como homicidio culposo y ahora, consiguieron que fuera clasificado como homicidio doloso.

Eso en cuanto a la parte penal, hoy les tenemos una enorme noticia”, dijo Hernández.

Entre esas violaciones a los derechos humanos que se determinan, son precisamente la violación al debido proceso a la certeza jurídica y lo que es más relevante, es la del derecho a la vida que debemos tener todos los mexicanos. La espera valió la pena, estamos contentos con la actuación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en unos días, les estaremos notificando para darle lectura a la recomendación que se publicará en la página de la CNDH", puntualizó.

De la misma manera, el abogado señaló que, tras darse a conocer dichas violaciones, la familia del actor tiene derecho a la reparación integral del daño. “Pero también garantías de no repetición, la familia Pérez Ocaña está luchando también porque esto no ocurra más en el Estado de México, tendremos que ver el seguimiento que se dará con la Comisión Nacional de Derechos Humanos y las autoridades del Estado de México, para que lleven a cabo todas las medidas para que no se repita”, destacó.

A casi dos años de su muerte, Fiscalía clasifica el caso Octavio Ocaña como homicidio doloso

Octavio murió el 29 de octubre de 2021, luego de una persecución con policías municipales de Cuautitlán Izcalli, Estado de México. En un principio, la FGJ del Edomex aseguró que la persecución fue provocada por el actor, al no obedecer un alto que le marcaron los policías.

Durante el trayecto, según la fiscalía, Octavio Ocaña sacó un arma que traía en la guantera y al estrellarse contra el muro de contención, se disparó accidentalmente en la cabeza, pero dicha versión fue desechada por los peritajes externos que realizó la familia.

Hasta el momento, el policía Gerardo 'N' continúa prófugo de la justicia, mientras que en septiembre de 2022, Leopoldo 'N', otro de los implicados, fue detenido como presunto homicida.

