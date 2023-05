Drama en Televisa: Productor de 'Miembros al Aire' desmiente declaraciones del 'Burro' Van Rankin

Comparta este artículo

Ciudad de México.- De nueva cuenta dentro de Televisa sigue creciendo la cantidad de drama entre sus celebridades, debido a que después de las fuertes declaraciones que hizo el reconocido actor y famoso presentador, Jorge 'El Burro' Van Rankin, el productor de Miembros al Aire, Lalo Suárez, salió defenderse y así desmentir despido injustificado como lo hizo ver en su video en las redes sociales.

Como se sabe, Van Rankin hace un par de días que compartió en sus redes sociales un video en el que afirmó que Suárez lo había despedido de la noche a la mañana y que ni siquiera su jefe, Emilio Azcárraga estaba enterado, pues no lo hicieron en una oficina como se debe y simplemente se lo anunció asó como si nada, después de 30 años formando parte de su talento, en programas como El Calabozo, en Hoy y más recientemente en 40 y 20.

Ante este hecho, el presentador mencionó que "Me duele porque fui el primero que hizo ese programa hace 13 o 14 años y me duele que no te den la cara, que no te contesten pero bueno", dando a entender que estaría tratándose de comunicar con sus jefes en Unicable para pedir explicaciones, dado a que asegura que ni a él se las dieron y todo fue algo completamente inesperado, sin dar mayores detalles, afirmó que después contaría todo.

Jorge en Miembros al Aire. Internet

Por ese motivo es que Suárez, el productor de dicha emisión, decidió brindar una entrevista con el reconocido presentador, Gustavo Adolfo Infante, este dejó muy en claro que no fue así como sucedieron las cosas, sino que: "me pidió la empresa que hubiera cambios en Miembros al Aire y así se hicieron, nada más, como se han hecho siempre, no pasa nada", afirmando que no había un trasfondo turbio detrás.

Ante este hecho, señaló que él sí lo contactó directamente y que hablaron en los pasillos dado a que no hubo un lugar más privado, pero que a lo largo de la conversación todo fue cordial y no entendía porque decía que no se podía contactar con nadie cuando fue él quién lo busco o que no sabía que pasaba, cuando en realidad hasta se dieron un abrazo a modo de despedida, quedando en que todo estaba bien.

Finalmente, dejó en claro que no haría nada y que se mantendría esperando a que Jorge diera una declaración respecto a lo que dijo que faltaba por decir, para dar más detalles y tomar acciones con respecto a estas nuevas declaraciones que daría al respecto con su aparente despido injustificado.

Me pidieron hablar con él, yo le marqué para verlo, un día antes no pudo y ayer llegó al foro y pues no había otro lugar más privado que adentro del foro para hablar con él", explicó el productor.

Jorge con el resto del elenco. Internet

