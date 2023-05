¿La envenenaron en Televisa? Paty Navidad se confiesa y manda recadito a Niurka por llamarla "gorda"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La controversial actriz Paty Navidad de nueva cuenta provocó tremendo revuelo con sus declaraciones debido a que por fin le pudo responder a su colega cubana Niurka Marcos por burlarse de su físico y llamarla gorda. Además de que se sinceró en una entrevista y reveló de una vez por todas si Lucero y Mariana Seoane le hicieron la vida de cuadritos mientras grababan el melodrama Por ella soy Eva en Televisa.

La intérprete de melodramas como El Manantial, Mariana de la noche, La fea más bella, Por amar sin ley y Zacatillo, un lugar en tu corazón tiene desde el año 2019 alejada de la pantalla de la televisora de San Ángel y de hecho ha estado trabajando con la competencia. El pasado 2021 se fue a TV Azteca a concursar en MasterChef Celebrity México, mientras que este año estuvo trabajando con Telemundo en La Casa de los Famosos.

Hace algunas horas la prensa captó a Paty en su regreso a México y de inmediato la abordaron para preguntarle sobre algunas de las polémicas que ha tenido en su carrera. Los reporteros le preguntaron a la originaria de Sinaloa que si era verdad que en 2012 sus compañeras Lucero y la llamada 'Niña Buena' la habían maltratado durante las grabaciones de la telenovela Por ella soy Eva, e incluso que trataron de envenenarla.

Navidad fue tajante y declaró ante las cámaras que ella ya perdonó a las intérpretes por hacerle la vida de cuadritos mientras trabajan juntas en el melodrama del Canal de Las Estrellas: "Ya todo está perdonado, no sé, ya pasó, no me interesa hablar del pasado, eso ya pasó hace muchos años, quizá en su momento lo pasé difícil, pero me quedó con lo bueno". Incluso comentó que ya había tenido la oportunidad de reencontrarse con una de ellas y que todo estaba en el olvido.

Lucero y Mariana le habrían hecho bullying a Paty Navidad

Debido a que no es la única polémica en la que se ha visto envuelta, Paty también reaccionó a los comentarios negativos que recibió por parte de Niurka, quien dijo tiene sobrepeso y está muy descuidada y le contestó con una 'cachetada con guante blanco': "Yo no tengo problema con Niurka en lo absoluto, ¿tú crees que eso es una ofensa?, ¿sabes cuántas personas tenemos problemas hormonales, de tiroides, o lo que sea?, yo no he visto que vivamos en un mundo de flacos", replicó al respecto.

Le mando un abrazo muy grande y recibo lo lindo de ella", expresó Navidad, quien adelantó que próximamente podría volver a la pantalla chica.

La actriz aseguró que nadie se debe burlar del físico de otros, porque tarde o temprano todos estarán en un punto vulnerable por este tema y ya para finalizar, Paty Navidad agradeció con lágrimas en los ojos todos los detalles que recibe de sus seguidores, en especial el espectacular que le pagaron en Times Square: "Lo deseaba, ese es el premio más grande, muchos detalles que me tienen muy conmovida, como fue el espectacular en Nueva York", expresó emocionada.

Fuente: Tribuna y YouTube Revista Espectacular