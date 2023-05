"Pensamos lo peor": José Eduardo narra en 'Hoy' accidente aéreo de Vadhir Derbez; se dice asustado

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El famoso actor y reconocido presentador, José Eduardo Derbez, hace un par de horas causó una gran preocupación entre miles de mexicanos, debido a que se dijo muy asustado por el estado de salud de su hermano menor, Vadhir Derbez, pues en el programa Hoy en una entrevista acaba de narrar el accidente aéreo que este tuvo en las grabaciones de su programa, señalando que toda la familia "pensamos lo peor".

Como se sabe, hace un par de meses que se realizaron las grabaciones de la tercer temporada de De Viaje con los Derbez, en el cual se puede ver a todos los hijos del reconocido actor y productor mexicano, Eugenio Derbez, conviviendo bajo un mismo techo con la actual esposa de este y él, mostrando al público como es que sería pasar tiempo al lado de la tan reconocida familia en todo el mundo, por lo que ha tenido gran éxito.

Pero, aunque usualmente se puede ver mucha diversión y el público ha descubierto que no solo el patriarca tiene unas divertidas ocurrencias, también se han podido ver momentos de mucha tensión y peleas, dado a que como todos, ellos también tienen su propio mal carácter y sus límites con ciertas cosas, como Alessandra Rosaldo con la seguridad, pues en uno de los adelantos ella dice que no le importa el rating o el programa, pues si siente que están en riesgo parara todo y se irá del lugar.

Vadhir, José Eduardo y Eugenio. Internet

Y ahora, acaban de hablar de uno de los momentos más tensos y aterradores de la serie, dado a que por desgracia Vadhir sufrió un accidente aéreo en un parapente a motor que él mismo volaba, el cual aparentemente tuvo una falla en su motor y terminó cayendo, siendo este incidente del cual José Eduardo habló en el programa matutino de Televisa, respecto a lo que se vivió en esos momentos tan angustiantes.

Aunque afortunadamente no pasó nada grave y que no tuviera una solución, el presentador de Miembros Al Aire confesó qué todos se asustaron mucho, pues no estaban con él en ese instante, sino que Rosaldo recibió la llamada en el que le informaron sobre el incidente y cuando bajó para darles la noticia estaba pálida, algo que rápidamente se contagió al resto cuando les dijo que pasaba, por lo que el hijo de Victoria Ruffo afirmó que todos en ese momento pensaron lo peor como que estaría al borde de la muerte.

Esto dado a que él sabía las alturas que alcanzan esas cosas y como es su hermano de atrevido y aventurero en la vida, recalcando que por fortuna lo que pasó fue lo mínimo a comparación de lo que verdaderamente pudo haber pasado, por lo que estaba muy agradecido, sin embargo, también señaló que él no es alguien que le tema o se cierre a la idea de la muerte, pues al final y al cabo es donde todos van a terminar.

Fuente: Tribuna del Yaqui