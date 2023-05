Se volvió mujer: Tras 24 años en Televisa y rechazo en reality, galán regresa a 'Hoy' y hunde a 'VLA'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Un famoso conductor y actor, quien comenzó su carrera en Televisa hace más de 24 años y que ha sorprendido a sus fans volviéndose mujer, dio un duro golpe al rating del matutino Venga la Alegría debido a que este miércoles 3 de mayo se reintegró al elenco del programa Hoy. Se trata del querido Yurem Rojas, quien dio una grata sorpresa a la audiencia del Canal de Las Estrellas, donde es uno de los artistas consentidos.

El también cantante mexicano comenzó su carrera en la empresa de San Ángel desde que era un niño y participó en proyectos como las telenovelas Carita de ángel (2001) y De pocas, pocas pulgas (2003). Mientras que en su adolescencia participó en los melodramas Rebelde, Nace una estrella, Al Diablo con los Guapos, por mencionar algunos. Desafortunadamente cuando estuvo en un reality sufrió bullying por parte de sus compañeros, quedando en completa soledad.

En una entrevista con Karla Díaz para el programa Pinky Promise, Yurem relató que la pasó muy mal mientras estuvo dentro del concurso La nueva banda Timbiriche pues fue rechazado por los otros participantes: "En Timbiriche se puso feo, yo no cantaba y todo (el público) votaba por mí... se fueron en mi contra, me dejaron de hablar, me hice hasta mi amigo imaginario... nadie me habló al final, tuve que hablar con la psicóloga", declaró.

Rojas también ha formado parte de la 'Familia Disfuncional' de Me caigo de risa durante los últimos años y en varias ocasiones ha causado tremendo revuelo al disfrazarse de mujer para participar en dinámicas y sketches del proyecto. Además de que mientras participaba en una temporada del reality Las Estrellas Bailan en Hoy, el joven actor y su compañera Mariazel intercambiaron los papeles y aparecieron vestidos del sexo opuesto.

La mañana de este miércoles 3 de mayo Yurem dio un fuerte golpe al rating de TV Azteca, empresa que ha ido en decadencia en comparación con Televisa, y es que apareció como invitado especial del programa Hoy. Como se sabe, este matutino está integrado por los conductores Andrea Legarreta, Galilea Montijo, Tania Rincón, Paul Stanley, Arath de la Torre, Andrea Escalona y Raúl 'El Negro' Araiza.

El presentador de 32 años apareció brevemente en la sección La Nube de Hoy al lado de 'La Escalona' y 'El Indio Brayan' para promocionar que el próximo domingo 7 de mayo se transmitirá un especial en el Canal de Las Estrellas para festejar por adelantado a las mamás por el 10 de mayo. Aunque la aparición de Yurem fue muy breve, sin duda alguna ayudó a elevar la audiencia y dio un fuerte golpe al elenco de VLA.

