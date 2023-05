Shock en Televisa: Gerardo Bazúa tacha a Paulina Rubio de ser mala madre; ella se burla en VIDEO

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La polémica entre Paulina Rubio y Gerardo Bazúa parece no tener fin pues luego de que él anunciara que tomaría acciones legales contra su exesposa por dar a entender que era un 'mantenido', ahora el famoso cantante tachó de mala madre a la llamada 'Chica Dorada', quien no se contuvo y reaccionó con burlas a estas acusaciones. A través de sus abogados, 'Jerry' dijo que Pau no es competente para criar a su hijo Eros.

Como se recordará la intérprete de éxitos como Ni una sola palabra sostuvo un romance con el originario de Culiacán, Sinaloa luego de conocerlo en el exitoso reality La Voz... México de Televisa, donde ella era coach. Aunque en un inicio toda era 'miel sobre hojuelas', esta historia de amor terminó muy mal y desde la separación los artistas no se han dejado de ver, pero ahora lo hacen en los tribunales de Estados Unidos.

Luego de que hace unas semanas 'Jerry' anunciara que inició un proceso legal en contra de Paulina negando que su famosa expareja lo mantenga económicamente, ahora él y la cantante de 51 años se volvieron a ver las caras en una audiencia virtual con una jueza de Miami. Resulta que el intérprete de regional mexicano acusó a Rubio de ser una madre irresponsable, tras permitir que Eros, su hijo en común, perdiera un año escolar durante la pandemia.

El abogado de Paulina destacó que las acusaciones de Bazúa no tenían 'pies ni cabeza' pues la cantante dejó de enviar a Eros en la escuela durante el primer año de pandemia: "El padre ha referido que la madre no cumplió en llevar al pequeño a la escuela durante largos periodos de tiempo, y le pido Su Señoría que tome en cuenta el año, y que quede asentado, nuestra nación estaba atravesando por una pandemia mundial... Las inasistencias fueron porque estábamos en medio de una pandemia mundial".

De acuerdo con información recogida por Agencia México, Gerardo también acusó a la 'Chica Dorada' de no haber pedido "las tareas correspondientes para que el niño compensara el tiempo perdido en la escuela" y dijo que el que Eros no haya acudido al kínder por tanto tiempo tendría un impacto en su ámbito social y emocional. La defensa de Paulina aseguró que estas acusaciones "no tienen sentido".

Por su parte Carla Lowry, la abogada de Bazúa, intentó defender los fundamentos de su cliente frente a la jueza y dijo que la exintegrante de Timbiriche no es competente para criar a su hijo: "Esto se trata de un niño que ha cambiado de escuelas y sí afecta, porque de hecho está en la etapa en la que adquiere las habilidades de leer y escribir... hay un padre que está dispuesto a tener al niño en vez de que el menor ande volando al extranjero mientras ella trabaja".

Y seguidamente acusó a la hija de Susana Dosamantes de descuidar a sus hijos debido a sus compromisos laborales: "Lo importante es ¿qué es lo mejor para Eros?, sabemos que hay muchas cosas que la señora Rubio no es capaz de hacer y no porque sea una mala madre sino porque ella no puede por sus obligaciones laborales".

De acuerdo con Ventaneando, Paulina reaccionó con gestos de burlas ante las acusaciones de su expareja, sin embargo, ninguno de los dos pronunció alguna palabra. Al final de la audiencia, la jueza Marlene Fernández-Karavetsos desestimó la petición de Gerardo y solicitó a su abogada presentar una petición enmendada en un plazo de 15 días.

