Tiembla Chapoy: Olivia Collins llega a 'Ventaneando' y hunde a Mónica Castañeda por golpear a su hija

Ciudad de México.- Hace algunos momentos la actriz Olivia Collins reapareció en el programa Ventaneando luego de haber causado un gran escándalo al tener un encontronazo con Mónica Castañeda en el funeral de Julián Figueroa, hijo de su gran amiga Maribel Guardia. La famosa estrella de Televisa admitió que cometió un error al perder la cabeza durante el 'chacaleo', sin embargo, dijo que la periodista de TV Azteca fue muy agresiva con ella y con su hija.

El problema ocurrió cuando la prensa trató de entrevistar a la intérprete de las novelas Angélica, Dulce desafío, Seducción, María José, Te sigo amando y Soñar no cuesta ya que ella era de las pocas personas que había podido asistir a la casa de Maribel para despedir a su unigénito. En los videos filtrados en redes se ve que 'La Casta' se acerca para entrevistar a Olivia, pero la hija de esta la quita violentamente jalándola del cuello.

Tras esto, la experimentada colaboradora de Pati Chapoy no se quedó de brazos cruzados y respondió dándole una patada justo antes de que pudiera entrar a la privada donde vive la costarricense. Luego de casi un mes de este lamentable suceso, Collins por fin rompió el silencio y explicó que algunos medios de comunicación y reporteros la provocaron en ese momento pues ella no quería tener un encontronazo:

Por supuesto que no (buscaba un altercado con la prensa), lo que menos quería era hablar, por respeto a mi amiga y Julián, no podía hacer nada, y se salió de las manos", declaró en la entrevista que fue transmitida en Ventaneando.

Asimismo, la exconcursante del reality Las Estrellas Bailan en Hoy recalcó que el incidente se propició por la actitud de Castañeda, señalando que esta habría golpeado a su heredera: "Fue la persona esta periodista o reportera, pateó a mi hija, fue muy agresiva, se puso adelante del carro, algunos de ustedes estuvieron, lo vieron, y pues se mostró agresiva con mi hija y eso está grave, y sí la pateó", declaró.

Finalmente, Collins admitió que todos los presentes no estaban en su mejor momento cuando ocurrió el altercado, aunque subrayó que su descendiente solo se defendió de Mónica: "Creo que la desesperación, el dolor, y las confusiones, y las emociones en ese momento no están bien, ni de parte de ustedes ni de uno mismo, que haya pateado a mi hija, ese fue el motivo por el que mi hija hizo una seña que no es protesta, fue reacción y no fue para todos los periodistas, fue en especial para esa señora".

Como era de esperarse, el equipo de Ventaneando explotó en contra de la actriz rubia y le echaron en cara que su hija provocó una severa lesión a Mónica en el cuello luego del jaloneo que le dio: "Le voy a contar a Olivia que Castañeda tuvo que ir a fisioterapia a que la reacomodaran", declaró la conductora Linet Puente. Mientras que Daniel Bisogno dijo que Collins no debería de justificar la acción de su hija: "La hija no es nadie".

