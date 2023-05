VIDEO: 'Suben' a Sheinbaum a la tendencia de Peso Pluma y, al ritmo de 'Ella baila sola' le dan apoyo

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Mientras los partidos políticos se enfocan en las elecciones para el próximo 4 de junio en el Estado de México y Coahuila, otros personajes de la política mexicana tienen bien puesta la mira en los comicios del 2024, pues además de elegir gobernadores en diversas partes del país, se buscará al sucesor de Andrés Manuel López Obrador como titular del Poder Ejecutivo, algo por lo que el mismo mandatario ha destapado a las 'corcholatas' que quizá se conviertan en los representantes de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), algo por lo que Claudia Sheinbaum Pardo es una de las consideradas.

La jefa de Gobierno de la CDMX, quien la noche del martes 2 de mayo informó que ya se había convertido en abuela por primera vez, se ha robado las tendencias sobre todo después del concierto de Rosalía en el Zócalo Capitalino; no obstante, ahora parece que otro artista ha llamad su atención pero no para considerarlo en un concierto masivo en el primer cuadro, sino porque su éxito Ella baila sola fue modificado apara apoyar a la mandataria. En efecto, nos referimos a Peso Pluma.

El cantante de 23 años de edad y quien nació bajo el nombre de Hassan Emilio Kabande Laija, es un de los exponentes de los corridos tumbados más famoso a nivel internacional y es que, aunque el cantante Pedro Tovar, vocalista de Eslabón Armado le reclamó por no haberle dado el crédito adecuado por este tema, ahora la misma canción se ha usado para apoyar a la jefa de Gobierno, lo que dividió las opiniones ya que mientras unos señalan que e una buena forma de 'subirse al tren', otros lamentaron que se 'echara a perder' la canción de esta manera.

Compa, ¿Qué le parece la Claudia, la que anda luchando con AMLO y la 4T? Ella, ella sabe que es muy fuerte y que todos la respetan porque sabe trabajar. Me acerco, convencido a su proyecto para continuar con la transformación de México", dice la canción.

Como era de esperarse, el tema de inmediato se hizo viral en las redes sociales y claro, no solo se ha criticado la letra de la canción, sino que además en el video "oficial" aparecen diversas imágenes donde se muestran avances en el Gobierno local y hasta el apoyo que el mandatario federal le ha dado a la que hasta ahora, es la única aspirante mujer al Poder Ejecutivo.

Es que neta… no pueden ver a la banda disfrutando algo porque ahí van y lo arruinan todo", se lee en redes.

Criticas a la canción de apoyo a Sheinbaum

Diversos internautas señalaron que esta canción lejos de ayudar a la mandataria capitalina a alcanzar sus aspiraciones en convertirse en la candidata de Morena, lo que hace es que causa enojo entre los votantes, sobre todo los más jóvenes quienes son los que han hecho popular el tema de Peso Pluma. Otros en tanto, recordaron que en lugar de estar pagando a un compositor por modificar así la letra, que hoy sabemos es autoría de Pedro Tovar, mejor se hubiera invertido en obras como el mantenimiento del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro.

En ninguna Ciudad del mundo podría pasar esto. Son el ejemplo de ineficiencia, cinismo y crueldad gubernamental", dijo un internauta quien señaló el problema de la Línea 9.

Pese a que ha habido comentarios negativos, otros internautas insistieron en que la creatividad es mucha para que el tema encajara perfecto con el tema que incluso llevó a Peso Pluma a ser invitado en el programa de Jimmy Fallon, The Tonight Show. "Yo ya me la he escuchado y visto como 30 veces, es real" o " Esta nueva adaptación esta chulísima", son los mensajes que se leen en redes. Esta no es la primera vez que los políticos mexicanos adaptan los éxitos del momento para promocionar sus campañas electorales pero, en el caso de las 'corcholatas', Sheinbaum es la que las ha usado más.

