Yeri Mua confiesa infidelidad a Naim Derrachi y él la termina en pleno programa: "Era predecible"

Ciudad de México.- De nueva cuenta la reconocida y famosa influencer, Yeri Mua, recientemente se encuentra en medio de un terrible escándalo, debido a que ante las cámaras confesó que le fue infiel a su actual pareja, el creador de contenido para adultos, Naim Derrachi, por lo que él la terminó en pleno programa, a lo que ella después se mostró con naturalidad y dijo que eso "era algo predecible".

Mua actualmente es una de las celebridades más reconocidas y polémicas del mundo del espectáculo, especialmente por temas de su vida amorosa, con la cual ha acaparado titulares con noticias sobre sus relaciones tóxicas o sus aparentes infidelidades a sus exnovios, siendo la más reciente que dijo el también influencer y tiktoker, Aaron Mercury, el cual aseguró que ella solamente se hacia la víctima pero era la que hacía las cosas mal.

Ahora, nuevamente el tema de la infidelidad volvió a poner a la polémica influencer en el centro del escándalo, debido a que fue invitada al programa de las redes sociales de Hot Spanish, en el cual jugaron a la dinámica "Qué se Siente", en la que uno comienza con esa frase y dice algo impactante buscando molestar a la otra persona y la primera que lo haga es la que pierde el juego, así que comenzaron con temas como que él le dio una infección íntima a ella y él dijo que ocupaba viagra para poder hacerlo.

Pero las cosas fueron escalando cada vez más y él dijo que se tiró "a la asistente que despediste", a lo que ella dijo que "me tiré a tu mejor amigo" cuando estaban juntos, momento en el que él dijo que fue nockeado, pues no sabía de eso y ella se defendió con lo de la asistente, a lo que este dijo que era una broma que fue planeada con Hot Spanish, así que le dijo que ahí terminaban, que le deseaba lo mejor y simplemente se fue, mientras que ella le gritaba "no aguantas nada".

En ese momento, la trasmisión se acabó, pero no el drama, debido a que pocas horas después Mua hizo un en vivo en su cuenta de Facebook en el que aseguró que la vida seguía y no se tenía que hacer un "mal... drama por todo", afirmando que estaba segura que así será debido a que "Ya me protegí, le hice firmar un contrato de respeto mutuo y confidencialidad, es algo que debí haber hecho hace mucho tiempo, lo hice para protegerme de cualquier escándalo o situación que pudiera pasar, no lo permitiré. que me traicionen".

Tras este hecho, afirmó que con el tema de la fidelidad no debería de sorprenderse o sentirse mal, dado a que nunca llegaron a un acuerdo para no ser infieles, dado a que su contrato solo los limita a no hablar mal del otro "o sea, yo no le hice firmar un contrato de no me engañes y yo no te voy a engañar", siendo sumamente criticada por varios de sus seguidores que le señalan que en una relación la fidelidad es primordial.

O sea, no, el contrato es tú no puedes hablar mal de mí y yo no puedo hablar mal de ti. Entonces ah, legalmente estoy obligada a no hablar mal de él, ni tampoco él puede hablar mierd* de mí por más que él quiera y si lo hace va a tener problemas con la ley y si yo lo hago, yo voy a tener problemas con la ley es lo más justo", advirtió.

Fuente: Tribuna del Yaqui