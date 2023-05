Ana Bárbara reacciona a Talina Fernández y pleito con su 'hijo', José Emilio: "Me da mucha pena"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Después de tanta polémica y mantenerse en silencio, la reconocida cantante y actriz, Ana Bárbara, acaba de brindar una entrevista en la que reaccionó inesperadamente al intenso pleito que tiene su 'hijo', José Emilio, con el tema de la herencia y las fuertes declaraciones que hizo su abuela, Talina Fernández, sobre él, mencionando que con todo ella sentía "mucho pena" por el sufrimiento de ambos.

Como se sabe, el pasado martes 23 de mayo, a través de la revista TV Notas el hijo de Mariana Levy afirmó que tanto él como su hermana, Paula Fernández Levy, están sufriendo económicamente pues no tienen trabajo y se encuentra desesperado, y muy molesto debido a que no le han dado la herencia de su madre cuando hace varios años que se debió de darle su parte, pero afirma que hay gente que se ha aprovechado mucho de ese dinero, incluso dijo que Coco Levy hizo un mal manejo y les habría robado una parte.

Ante este hecho, cuando la expresentadora de Sale el Sol, que es abuela del joven, fue cuestionada sobre su opinión a lo declarado de la herencia de su hija y que no se les haya hecho entrega Paula y Emilio, esta desmeritó la palabra de su nieto, afirmando que: "A José Emilio le gustan mucho las bambalinas…entonces es capaz de decir cualquier cosa", dejando a más de uno en completo shock.

Ahora, la mañana de este martes 30 de junio finalmente se logró conseguir una reacción por parte de la famosa cantante, pues en un encuentro con la prensa en el aeropuerto de la Ciudad de México, ella mencionó que la deba "mucha pena" ver como Emilio estaba exponiendo sus problemas tan públicamente, pero cuando le cuestionaron lo dicho por Talina, la intérprete de Lo Busqué dijo que ella abraza y ama a 'La Dama del Buen Decir', y a veces las cosas solo pasan, pero desea que el amor triunfe al final.

Me da mucha pena (que haya expuesto sus problemas de forma pública). La verdad yo abrazo a Talina, es lo único que les puedo decir. La amo, yo a Talina la adoro, somos familia y hay cosas que luego pasan, pero que el amor reine en todos los corazones", afirmó.

Tras esto, le preguntaron sobre el distanciamiento que el mismo joven anunció que tenían desde hace meses, señalando que él había sido muy grosero y malagradecido con ella, pero que ahora quería recuperarla y esperaba obtener su perdón enviando un conmovedor mensaje de disculpas porque no dejaba de extrañarla y sentirse vacío sin ella, diciendo que: "es mi mamá, ella me cuidó, y a final de cuentas quedé muy mal con ella".

La pregunta visiblemente afectó a la exparticipante de ¿Quién es la Máscara?, debido a que mencionó que ella no iba a responder a ello, dejando muy en claro que: "Amores de ese tema no, ya saben que yo les comparto todo, pero hay cosas que también mi corazón bandido se vulnera, hay cosas que sí puedo compartir y ahorita no estoy bien para hacerlo. Espero que me entiendan, porque yo siempre les doy notas y los atiendo".

