Caso Héctor Parra: Prima de Alexa Hoffman pone en duda palabra de Ginny Hoffman; apoya a Daniela

Ciudad de México.- De nueva cuenta el caso de Héctor Parra se encuentra dando mucho de que hablar de forma mediática, debido a que Daffne Hoffman, la cual es prima cercana de Alexa Hoffman, recientemente brindó una entrevista para Sale el Sol, en donde no dudo en afirmar que pone en duda la palabra de su tía, Ginny Hoffman, ante como se ha manejado entre los medios de comunicación, señalando que apoya a Daniela Parra en cuestión de que alce la voz ante las "irregularidades".

Como se sabe, desde hace dos años que el famoso actor de Televisa se encuentra en prisión y en medio de un juicio debido a que su hija menor, Alexa, interpuso una denuncia en la que lo acusa de haber sufrido abuso sexual por parte de su propio padre, algo que desde el primer momento ha sido puesto en duda por miles de personas, causando una gran división de opiniones en las que aseguran que las Hoffman se han manejado por fuera de la ley.

Y aunque ellas se han defendido, asegurando que dicen la verdad, incluso realizaron un documental en el que van a mostrar todo lo que ha pasado en el caso a lo largo de estos últimos años, Daniela sigue alzando la voz afirmando que su padre es víctima de la corrupción y la fabricación de pruebas en su caso, haciendo una marcha a favor de su palabra, a la que se sumaron miles de mexicanos que afirman que Parra es inocente.

Daniela defiende a Héctor en caso de Alexa y Ginny. Internet

Ahora, las cosas para la familia Hoffman se encuentra en medio de una polémica, debido a que Dafne Hoffman recientemente a través de su cuenta de Twitter compartió un mensaje en el que afirma que: "me siento sumamente triste y frustrada por la forma en que se ha manejado el caso de mi prima y su padre, Héctor Parra", asegurando que sabe que hay "anomalías e incongruencias" y que duda de su propia tía.

De igual forma, la mañana de este martes 30 de mayo brindó una entrevista para el matutino de Imagen TV, en la que mencionó que ella fue víctima también de su propia familia que la silenció y la manipuló cuando su padre, hermano de Ginny, abusó de ella cuando era una niña, destacando que ahora ve lo mismo en su prima, a alguien a la que están manipulando para decir y hacer lo mejor para la familia, para su tía.

Ante esto, mencionó que no estaba poniendo en duda la palabra de Alexa, sino que en realidad estaba segura de que sí era una víctima y sí estaba sufriendo, asegurando que ella no estaba sola y la apoyaba en todo momento tan crucial, declarando que no considera que si teme que la familia la rechace por dejarlos mal, como le pasó a ella cuando era una niña, va a estar sola, instándola a no callar más.

Finalmente, declaró que ella no dice que Héctor es inocente o culpable, solo que apoya la postura de Daniela en el caso, pues lo que ella vio de Parra fue un padre amoroso, presente y respetuoso con sus hijas, que se preocupaba por ambas y ella siempre dijo: "qué padre tener un papá así".

Fuente: Tribuna del Yaqui