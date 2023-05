"Cul...": Pedro Sola arremete con Imagen TV tras renuncia de Kaffie; ¿lo llevará a 'Ventaneando'?

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Recientemente el famoso actor y reconocido presentador de TV, Pedro Sola, a través de las redes sociales no dudo en arremeter en contra de Imagen TV después de la manera en que renunció el muy polémico columnista y presentador, Álex Kaffie, pues este en un comunicado recalcó varias injusticias que al final lo llevaron a tomar la mencionada decisión sobre su salida, ¿acaso se lo llevará a Ventaneando?

Como se recordará, hace un par de semanas, Kaffie mencionó que Nacho Lozano hizo que lo suspendieran de Sale el Sol pues estaba molesto de que lo exhibiera al decir sus exigencias al público, sin embargo, la famosa presentadora, Joanna Vega-Biestro, mencionó que Álex estaba fuera del programa por un par de semanas debido a que él mismo pidió unas largas vacaciones para poder estar con su "chula", que es su madre y que regresaría el este martes 30 de mayo.

Pero, el pasado lunes 29 de mayo, a través de un comunicado en Instagram dejó en claro que no regresaría al matutino antes mencionado, señalando que después del tiempo que la pasó sancionado sin goce de sueldo por lo sucedido, él lo pensó mucho y al final decidió que no iba a regresar a los foros de una empresa en la que se favorecían los "caprichos" de un "empleado" y en donde la libertad de expresión no era justa para todos y callaban a unos.

Tras este hecho, cientos de celebridades y miles de seguidores del expresentador de Televisa se pronunciaron en los comentarios de las redes sociales para expresar todo su apoyo y los mejores deseos para él, contando con la muy notable ausencia de quienes fueron sus compañeros en Imagen TV, tales como Joanna, Ana María Alvarado o Gustavo Adolfo Infante, los cuales tampoco han dicho nada al aire.

Pero quién causó gran revuelo con su comentario fue Sola, debido a que el presentador de TV Azteca de forma tajante dijo que lo que habían hecho los ejecutivos era de "cule...", y aunque él no hizo más menciones y fue muy breve su opinión, los miles de seguidores de Kaffie le han pedido que se lo lleve al vespertino al que él ha permanecido por 26 años, afirmando que Álex es eso que le refrescaría el programa a Pati Chapoy.

Cabe mencionar que hasta el momento el denominado 'Villano de los Espectáculos' no se ha pronunciado a ninguno de los mensajes que le dejaron en los comentarios, ya sea para agradecer o seguir expresando su sentir con respecto a lo que estaba sucediendo con él y con la empresa televisiva, pero se espera que muy pronto dé más detalles o salga a dar declaraciones en algún otro medio de comunicación.

