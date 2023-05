Diego Schoening rompe el silencio y confiesa por qué se alejó de Thalía: "Ella rompió conmigo"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Alrededor de la década de los años 80, la banda pop, Timbiriche, logró conquistar a propios y ajenos con su estilo único y aunque la agrupación solía dejarse ver bastante unida, casi como si de una familia se tratara, la realidad es que con los años han ido saliendo diversos problemas que nacieron en el ceno del grupo, como los constantes pleitos de Thalía con Paulina Rubio o el abuso que Sasha Sokhol sufrió a manos de Luis De Llano, entre otras cosas.

Este tipo de situaciones provocaron que la banda se fragmentara y aunque se han reunido en algunas ocasiones, lo cierto es que las rencillas del pasado continúan ahí, tal y como mencionó el cantante Diego Schoening, quien brindó una entrevista para el programa Ventaneando, donde habló sobre el distanciamiento tan repentino que tuvo con la actual esposa de Tommy Mottola, Thalía, a quien aún a la fecha no le habla.

De acuerdo con palabras del famoso, el motivo por el que ambos optaron por tomar caminos diferentes es porque hubo un malentendido, el cual nunca se pudo aclarar. Según declaraciones de Diego, esto ocurrió así porque la propia intérprete de éxitos como Arrasando y Amor a la mexicano no quiso escuchar de razones; sin embargo, aclaró que no tiene ningún problema con ella e incluso anticipó que si ella se presentara a Vaselina, él la trataría bien.

No, desde hace mucho, ella la rompió conmigo por un malentendido, que no quiso que se le explicara y simplemente eso, entonces ahora sí que aquí toy (sic), yo no tengo broncas en mi vida con nadie, yo no tengo problemas con nadie, yo siempre voy a estar en un escenario y voy a respetar y siendo una mujer, todavía la respetaré 100 veces más.

Por otro lado, Schoening no dudó en dejar en claro que si Thalía no ha decidido participar en Vaselina es porque ella así lo ha querido, ya que, la producción encabezada por Erik Rubín le envió la invitación desde hace algún tiempo, pero que, hasta el momento, no se ha presentado para ensayar, destacando que los integrantes de obra llevan aproximadamente 3 meses de ensayos.

La invitación siempre ha sido abierta, no han podido, no han querido, es otra cosa, no tenemos nada que ver, la invitación se hizo, nada más que el barco tiene que zarpar en un momento, hay fechas, y si no llegas a las fechas, no puedes llegar y decir ensayo un mes’, espérame, llevamos tres meses, no vas a llegar a un ensayo un mes y de ahí me voy, no, yo creo que o todos coludos o todos rabones.

Una vez que la entrevista llegó a su fin, Diego no dudó en señalar que todo el elenco se encuentra muy comprometido con este proyecto, por lo que se espera que la gente se lleve una grata impresión al presenciar la puesta en escena con varios miembros originales de Timbiriche. Según se sabe, casi todos estarán, aunque algunos más declinaron, entre ellos están Sasha Sokhol, Bibi Gaytán y Thalía.

Hace algunos meses anunciaron que el entrañable musical Vaselina regresara a los escenarios de México, lo que hacía especial a esta puesta en escena es que la mayoría del casting estaría compuesto por los miembros originales de Timbiriche, aunque no serían solo ellos quienes darían vida a los personajes centrales, ya que Andrea Legarreta, María León, Kalimba, Yahir, entre otros, estarían en el elenco.

Fuentes: Tribuna