Ghost en México: El Papa Emiritus regresa a la CDMX en septiembre; fecha y horario del concierto

Ciudad de México.- El Cardenal Copia regresa a un lugar muy especial, pues en México se transformó en el Papa Emeritus IV. Así como es escucha Ghost regresa a la Ciudad de México y la banda sueca promete dar un espectáculo que dará la vuelta al mundo. Esto después de casi tres años de su última visita, evento donde se registró el primer caso de Covid-19 en el país y marcó el inicio de la pandemia en México.

Ghost deleitará a sus seguidores con temas como “Spillways” y “Call Me Little Sunshine”. Asimismo, su material Impera hará rugir al Palacio de los Deportes. Además, la banda presenta su EP ‘Phantomime’, el cual tiene grandes canciones con el sello único de la agrupación, con nuevo material como “Jesus He Knows Me”, uno de sus sencillos. Pero eso no es todo, pues incluye covers como “Phantom Of The Opera” de Iron Maiden y “We Don’t Need Another Hero (Thunderdome)” de Tina Turner, quien falleció hace unos días.

Concierto de Ghost en el Palacio de los Deportes

Ghost terminó con los rumores sobre su posible regreso a México, muchos no creían que esto fuera posible y ahora la banda de Heavy metal, anunció su regreso a tierras aztecas. La cita es el próximo 18 de septiembre en el Palacio de los Deportes, ubicado en la alcaldía Iztacalco y la venta de boletos comenzará el 1 de junio, lo anterior de acuerdo con lo informado por la organización. Sin embargo, todavía no se conoce el precio de los boletos.

Ahora, los fanáticos de Ghost tendrán que ser rápidos, pues se espera un sold out en el recinto de cobre, el cual recibirá a la banda formada en 2006, cuya historia comienza cuando el ahora líder, Tobias Forge, escribió la canción ‘Stand by Him’ y junto con Gustaf Lindström, su excompañero de la banda Repugnant, la grabaron. El mismo líder tomó la decisión de elegir un tema para la banda, el cual se basó en su amor por el terror.

Es por ello que los miembros de la banda utilizan túnicas y capuchas negras, además de que se hacen llamar Nameless Ghouls, es decir, ‘gul sin nombre’, mientras que Forge se convirtió en el Papa Emiritus, cuya caracterización es espectacular, pues viste atuendos papales y un maquillaje de calavera, el cual te sacará una sonrisa y el amor por esta banda, que es tan alto y bajo como las Marianas.

Sin embargo, la figura del Papa Emiritus podría tener sus días contados, ya que de acuerdo con el concepto presentado por la agrupación, el personaje sería asesinado para darle lugar a su sucesor, algo que sin duda marcara otro punto relevante en la historia de Ghost y dará de qué hablar