Juan Osorio rompe el silencio por demanda de violencia de actriz de Televisa; fue su esposa 7 años

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Después de haber sido demandado por violencia de género y maltrato físico, el reconocido y muy polémico productor de telenovelas, Juan Osorio, recientemente acaba de romper el silencio para dejar muy en clara su postura ante este problema legal con su exesposa y reconocida actriz de Televisa, Emireth Rivera, luciendo bastante tranquilo con toda la situación, al igual que sus familiares.

Como se sabe, desde hace un par de semanas que Juan vive en el ojo público, debido a que Emireth, interpuso una demanda legal en contra del reconocido productor de novelas como Mi Corazón Es Tuyo, en la que lo acusa de haberla violentado físicamente en esa casi década que estuvieron juntos, además de que lo acusó de haberle sido infiel con la muy polémica actriz, Niurka Marcos, con la cual tiene un hijo.

Tras este hecho, Osorio ya había hablado ante la prensa, declarando que era inocente y que se le conocía, que todos sabían el respeto que siempre ha tenido con las mujeres, pero que por el momento solo podía decir esas palabras, dado a que su equipo legal era el que se estaba haciendo cargo de la situación y no podía interferir en el caso de ninguna manera, destacando que hablarlo podría entorpecer las investigaciones.

Juan Osorio y Emireth. Internet

Ahora, la noche del pasado lunes 29 de mayo, el padre de Emilio Osorio fue interceptado por varios medios de comunicación, que no dudaron en cuestionarle sobre lo que estaba pasando con su expareja y como es que iba el caso, este simplemente prefirió seguir declarando que no iba a dar detalles y que no podía hablar, tratando por todos los medios de ignorar y cambiar el tema ante las cámaras.

Por su parte, la prometida del productor, la actriz Eva Daniela, al hablar de su futuro esposo se deshizo en halagos por él, destacando que era un completo caballero y que estaba a su lado apoyándolo en todo momentos, cerrando el tema sin nada más que hablar. De igual forma se le cuestionó por Emilio y su participación dentro de La Casa de los Famosos México, a lo que ella dijo que estaría viéndolo y apoyándolo, pero nada más.

Finalmente, para cerrar la entrevista con unas mejores noticias, Osorio mencionó que muy pronto va a llegar a las pantallas un homenaje para su adorada Carmen Salinas, la reconocida actriz de novelas que falleció en diciembre del 2021, destacando que cada detalle ha sido sumamente cuidado y bien monitoreado para impregnar la esencia de Carmen con el proyecto, y que la familia de la actriz se sienta feliz con el trabajo.

Fuente: Tribuna del Yaqui