"La lastimará": Alarman al acusar a novio de Edith Márquez de "aprovecharse" de la actriz de Televisa

Ciudad de México.- Un supuesto amigo cercano a la reconocida cantante del regional mexicano, Edith Márquez, expresó que se siente preocupado por ella e incluso ha alarmado a sus fans al brindar una entrevista en la que acusa a Iñáki Marco, la actual pareja de la actriz de Televisa, de estar utilizando la manipulación para "aprovecharse" de ella en todos los aspectos y meterse en su vida personal y labora, afirmando que "la lastimará".

Como se sabe, el pasado mes de noviembre del 2022, Márquez anunció a través de su cuenta de Instagram que estaba feliz y enamorada del productor de conciertos, compartiendo una imagen en la que se besaban. Ahora, tras casi siete meses de gritar su felicidad, amigos de la cantante han dejado en claro que están en contra de la relación, pues han visto actitudes en él que han despertado las alarmas de preocupación por el bienestar de su amiga.

La mañana de este martes 30 de mayo, a través de la revista TV Notas, un presunto amigo cercano de la también actriz declaró que tanto él como varios del círculo cercano de Edith están "muy angustiados", debido a que han notado que Iñaki está ejerciendo manipulación sobre ella para enamorarla y aprovecharse de que ella "está abriendo su corazón de una manera muy sincera, para hacer de las suyas, y lo alarmante es que la lastimará", aunque no mencionó si físicamente.

Edith con Iñáki. Internet

Supuestamente: "Últimamente, Iñaki ha optado por mal aconsejar a Edith en la parte laboral, es decir, la ha manipulado muy feo y poco a poco la ha alejado de la gente que la rodea, y para colmo, se quiere meter en su carrera, y lo peor de todo es que lo está consiguiendo", señalando que ha hecho que Márquez corra a su personal de mucha confianza y que lleva años con ella, incluso que se saliera de OCESA, uno de los mejores promotores de shows, con engaños y diciendo que él podría conseguirle mejores presentaciones y que no le cobrarían tanta comisión.

Pero eso no fue todo, debido a que mencionó que ha estado rodeándola de gente que no le conviene y solo quieren aprovecharse de ella como él, afirmando que solo busca "sacarle dinero y seguir siendo un mantenido", pero que aún así ha hecho que ella incumpla con importantes contratos solo porque a él no le parece el lugar o ciertas cosas del espectáculo, recalcando el hecho de que solo va a lastimarla y solo está con ella por su dinero según él y sus amistades.

Esto pues para concluir, dijo que no era el único que notaba esto, expresando que: "quieras o no es preocupante, porque no sabemos si poco a poco el nivel de manipulación por parte de Iñaki, sea cada vez más intenso con el paso del tiempo; pero lo que sí te puedo decir, es que las personas que los rodeamos, nos hemos percatado de eso y no soy el único que lo ha notado, así que no hay duda de que esté equivocado", expresando que desea que pronto abra los ojos.

Edith con Iñáki y amigos. Internet

Fuente: Tribuna del Yaqui