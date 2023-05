Las blusas boho y los jeans se convierten en la dupla preferida de la temporada de verano 2023

Comparta este artículo

Ciudad de México.- ¿Te has fijado en la última tendencia que está arrasando este verano? Se trata de la combinación de la blusa boho con jeans, un outfit que te hará lucir fresca, cómoda y a la moda. En caso de que no sea así, a continuación descubrirás por qué esta dupla es tan exitosa y cómo puedes crear tu propio look con estas prendas. Así que, no dejes de tomar nota en lápiz y papel.

La blusa boho es una prenda que se caracteriza por su estilo bohemio, con estampados étnicos, bordados, encajes o flecos. Suelen ser holgadas, de tejidos ligeros y con escotes pronunciados o mangas acampanadas. Son perfectas para el verano porque aportan un toque de color y de personalidad a tu outfit, además de ser muy frescas y extremadamente favorecedoras para esta época de temperaturas altas.

Las blusas boho son una gran opción para la gente que gusta de usar ropa holgada

Los jeans son un clásico que nunca pasa de moda, y que se adaptan a cualquier ocasión y estilo. Puedes elegir el modelo que más te guste: pitillo, recto, acampanado, desgastado, con rotos o parches. Aunque este año se reinventan con cortes más amplios y desenfadados, como los mom jeans, los boyfriend jeans o los wide leg jeans, con los que podrás crear combinaciones espectaculares. No olvides que, sin importar por cuál te decidas, siempre debe ser uno que te haga sentir cómoda.

¿Cómo combinar la blusa boho y los jeans para conseguir un outfit ganador?

Si quieres un look casual y desenfadado, opta por una blusa boho de colores vivos y un jean recto o pitillo. Añade unas zapatillas blancas o unas sandalias planas , un bolso bandolera y unas gafas de sol redondas . Estarás lista para salir a pasear o a tomar algo con tus amigos.

y un jean recto o pitillo. Añade unas o unas , un y unas . Estarás lista para salir a pasear o a tomar algo con tus amigos. Si prefieres un look más sofisticado y elegante, elige una blusa boho de tonos neutros o pastel y un jeans acampanado o de corte alto. Completa el outfit con unos zapatos de tacón o unas cuñas, un bolso de mano y unas joyas delicadas. Serás la más chic de la oficina o de la fiesta.

Las blusas boho y los jeans son una apuesta segura para el verano 2023

Si te gustan los contrastes y los riesgos, prueba a mezclar una blusa boho de estampado llamativo y un jeans desgastado o con rotos. Agrega unos botines o unas botas cowboy, una chaqueta de cuero o denim y unos accesorios originales. Conseguirás un look rockero y rebelde que no pasará desapercibido.

Como ves, la blusa boho y los jeans son una pareja perfecta que te permite crear diferentes looks según tu gusto y la ocasión. No por nada esta dupla está dando de qué hablar en revistas especializadas de moda, como lo es en Vogue, así que, si a ti te agrada tener looks mayormente desenfadados y gustas de sentirte cómoda con absolutamente todo lo que te pongas, esta es la opción ideal para ti.

