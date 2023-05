Shock en TV Azteca: Como nunca antes, Cynthia Rodríguez muestra romántico momento con Carlos Rivera

Comparta este artículo

Ciudad de México.- De nueva cuenta la famosa actriz y muy querida presentadora de TV, Cynthia Rodríguez, acaba de dejar en completo shock a sus millones de seguidores y a todo TV Azteca, debido a que como nunca antes a través de sus redes sociales no dudo en mostrar un romántico momento al lado de su esposo y padre de su hijo no nacido, Carlos Rivera, quienes casi no se dejan ver juntos.

Como se sabe, la expresentadora de Venga la Alegría y el famoso cantante hace un año que llegaron al altar y se dieron el sí acepto ante sus amigos más cercanos y familiares, causando gran furor en las redes sociales cuando lo anunciaron a través del mencionado matutino del Ajusco un par de meses más, comenzando así con los rumores de que ella estaría en la dulce espera de su primer hijo, pues ambos señalaron que añoraban ser padres.

Y aunque en ese momento negaron que tuvieran un bebé en camino, pocos meses después, Cynthia y el intérprete de Recuérdame en sus respectivas cuentas de las redes sociales dieron la feliz noticia de que estaban en la espera de su primer hijo, dejándose ver más seguido juntos, hecho que no pasa con frecuencia desde que comenzaron su romance hace seis años, dado a que ambos prefieren mantenerse lejos del ojo público en temas de vida personal.

Cynthia y Carlos de compras. TV Notas

Pero ahora, desde que viven una de las mejores etapas de su vida, pues él además de sus giras por todo el mundo, en varias ocasiones ha señalado que desde hace un tiempo él y Cynthia cada vez están más unidos y la etapa de recién casados ha solidificado ese amor que se tienen y ahora con la llega de su primer hijo, se han dejado ver más veces juntos, caminado por las calles tomados de la mano.

Y la mañana de este martes 30 de mayo, la actriz de Educando a Nina reafirmó que en estos momentos no importa que los capten juntos, pues en sus historias de Instagram compartió el momento en el que Rivera le está sobando su ya abultado de vientre mientras que se encuentran en un restaurante comiendo y recuperando energías, pues ya están preparando todo para la llegada de su primogénito.

Como se sabe, poco después de que anunciaron que serían padres y que era un varón al cual le pondrían Leonel Rivera Rodríguez, Cynthia confesó que ya estaba cerca de entrar al quinto mes de su embarazo, por lo que se esperaba que el pequeño nazca entre agosto y septiembre del año en curso, por lo que los padres a poco de recibir a su bebé, han salido a comprar todo lo que van a necesitar.

Cynthia con Carlos. Instagram

