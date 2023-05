Televisa, en shock: Silvia Pinal hunde a Enrique Guzmán en 'Hoy' y da fuerte noticia de su herencia

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La querida diva mexicana Silvia Pinal, quien en 2020 dejó de gozar de contrato de exclusividad en Televisa, por fin reapareció ante la prensa luego de haber dado mucho de qué hablar por su condición física y en esta ocasión dejó claro que se encuentra mejor que nunca. A través de una entrevista exclusiva con el programa Hoy, la mujer nacida en Guaymas, Sonora, hizo fuertes comentarios contra su exmarido Enrique Guzmán y compartió una inesperada noticia sobre su herencia.

Como se recordará, la primera actriz del Canal de Las Estrellas y el cantante nacido en Venezuela formaron uno de los matrimonios más polémicos en el mundo del espectáculo pese a que solo estuvieron juntos menos de una década, tiempo en el que concibieron a sus hijos Luis Enrique y Alejandra Guzmán. Sin embargo, su relación sentimental culminó en medio de una fuerte polémica pues presuntamente hubo violencia física y verbal.

Hace algunos años el intérprete de El Rock de la Cárcel y Popotitos admitió en una entrevista con Gustavo Adolfo Infante que sí había agredido a doña Silvia pero aseguró que solo fue en una ocasión y no compartió más detalles: "Una sola vez le falté al respeto a la señora y, ¿saben qué?, se lo mereció. ¡Yo no le he faltado el respeto a ninguna señora ¡Jamás!, menos esa noche a la señora... se me hará fama de golpeador", declaró.

Enrique Guzmán y Silvia Pinal en su juventud

Al parecer la matriarca de la dinastía Pinal continúa teniendo recuerdos muy tristes de su época al lado de don Enrique, pues recientemente dejó en claro que no lo tolera. Reporteros del matutino Hoy acompañaron a la primera actriz a la fiesta para celebrar a su asistente Efigenia y en una breve plática reaccionó a las declaraciones del padre de sus hijos, quien declaró que él sí la había incluido en su testamento.

Doña Silvia, quien produjo con gran éxito el programa Mujer, casos de la vida real, le advirtió a Guzmán que ella no piensa dejarle nada luego de partir expresando: "¿A mí me puso en eso? yo a él no le dejó ni los calcetines... yo qué demonios quiero (estar en su herencia)", dijo de forma contundente. Su asistente luego añadió que el cantante la había abandonado a ella cuando eran esposos.

Siguiendo con las fuertes declaraciones, la primera actriz aseguró que Enrique cometió un gran error: "Él a mí me dejó por accidente, porque no sé qué pueda tener él". Por otro lado, el reportero del matutino le recordó a la abuela de Michelle Salas que ella fue una de las pioneras del teatro musical en México y así respondió: "Eso es mi orgullo... creo que si lo hizo Silvia, está bien hecho, no lo dudo".

Fuente: Tribuna y YouTube Programa Hoy