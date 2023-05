Terror en Televisa: La actriz Laura Vignatti revela que sufrió violencia luego de meses desaparecida

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La talentosa actriz Laura Vignatti dejó sin palabras a todo el público de Televisa y a sus miles de seguidores de las redes sociales debido a que recientemente reapareció en sus redes sociales para contar que había sido víctima de violencia, luego de haber estado meses desaparecida. La oriunda de Videla, Argentina, incluso confesó que no pudo terminar su última telenovela debido a las agresiones que sufrió.

La intérprete argentina tiene más de una década activa en la empresa de San Ángel, donde comenzó su carrera haciendo una pequeña participación en la telenovela Qué bonito amor del productor Salvador Mejía en 2012. Luego estuvo en el unitario Como dice el dicho y después participó en los melodramas Lo imperdonable, Sueño de amor, Mi marido tiene familia, Soltero con hijas, Amor Dividido y el más reciente fue Mi Secreto. De hecho acudió al foro del programa Hoy para promocionar el proyecto que se estrenó en septiembre de 2022.

Después de mostrar su felicidad por grabar esta novela al lado de Eric del Castillo y Alma Delfina, Laura desapareció de Instagram por al menos cinco meses y fue hasta el pasado 8 de marzo que compartió una nueva imagen en la que aseguraba regresar "más débil" y agradeció seguir "viva". Recientemente la actriz por fin aclaró a qué se refería con este mensaje y expuso que había sido víctima de violencia: "Esta fue la última foto que me tomé grabando la novela. La cual no pude terminar porque una persona después de golpearme me encerró y no me permitió regresar".

La argentina, quien presuntamente tuvo un amorío con Juan Osorio al inicio de su carrera, además señaló que su agresor o agresora la despojó de su celular, por lo cual pidió a sus conocidos que dejaran de enviar mensajes al mismo: "También me borró 500 fotos de mis redes y casi todos mis contactos de aquí y mi teléfono". Poco después la también estrella de teatro admitió que ahora que recuperó su libertad ha sido muy difícil, luego de vivir una pesadilla: "Llevo cinco meses sin dormir".

Laura compartió su testimonio

Vignatti dijo que por el momento no podía compartir más detalles de la complicada situación que vivió porque no se sentía "lista" y por supuesto tampoco dio el nombre de la persona que la hizo pasar este infierno. Eso sí, detalló que también fue robada económicamente: "Ya les contaré más cuando me sienta preparada. Lo de mi tarjeta que usaron, que subí la semana pasada, también fue la misma persona. Me destruyó en todos los sentidos".

Finalmente, la estrella de 33 años agradeció todas las muestras de cariño que recibió luego de compartir su testimonio. Cabe resaltar que hace algunas semanas Laura Vignatti ya había adelantado un poco de esta terrible noticia expresando lo siguiente en un video: "Hay personas que la cagan e intentan arreglar las cosas, y otras, las que se creen más inteligentes y la cagan y ni siquiera piden perdón", dijo molesta. Se espera que la argentina pronto comparta nuevos detalles sobre su caso y si interpuso una denuncia.

Laura agradeció las muestras de apoyo

Fuente: Tribuna e Instagram @lauravignatti