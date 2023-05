Tiembla Angelique: Ariadne Díaz revela porqué grabó fuertes escenas con Sebastián Rulli sin una doble

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La famosa actriz Ariadnne Díaz se apoderó de la atención de toda la prensa y del público de Televisa pues en una reciente entrevista habló acerca de las fuertes e íntimas escenas que grabó con Sebastián Rulli en la nueva serie Más Allá de Ti, producida por TelevisaUnivisión. Aunque tuvo la posibilidad de usar una doble para filmar estos momentos en poca ropa, la originaria de Jalisco se negó y ante las cámaras compartió cuál fue el importante motivo.

En entrevista para el programa Hoy, la mexicana que mantiene una relación estable con el brasileño Marcus Ornellas, confesó que se negó a que otra persona grabara las escenas íntimas que estaban marcadas en el libreto junto al novio de Angelique Boyer debido a que la producción fue muy profesional: "Yo creo que siempre que confíes en tu equipo de trabajo, pues estás bien", expresó.

Asimismo, Ariadnne contó que la productora de la serie, Rosy Ocampo, trató de convencerla de usar una actriz doble pero ella se negó: "Osea, Rosy Ocampo me dijo 'oye, hay una doble por si no te sientes cómoda de hacerlo o lo que sea¿, yo le dije 'no, sí me siento cómoda. Todo mundo es muy respetuoso". La actriz de novelas como La mujer del Vendaval y Llena de amor también reaccionó a los rumores de que Marcus se pondría celoso por este proyecto.

Sebastián y Ariadnne grabaron íntimas escenas

De forma tajante, Díaz confesó que ninguno de los dos son celosos con el trabajo del otro: "Cuando él hace también escenas es ‘a ver, ponle pausa, yo ahí sí estoy viendo que sí se te ve de más Marcus, vele bien tú, ahí está’, entonces cuando me toca a mí es lo mismo, más bien es echarnos porras". Después cambió un poco de tema, pues además de compartir escenas candentes con Rulli, también vivió cosas paranormales mientras se rodaba la trama.

La estrella de 37 años declaró que a ella y a Patricia Reyes Spíndola les pasó algo muy extraño mientras ensayaban una de las líneas de esta serie: "Me han pasado muchas cosas en mi vida, como que tengo yo ahí una sensibilidad y en esta historia particularmente nos pasó que una escena que Paty Reyes Spíndola y yo estábamos pasando la línea en el camper 'y yo te invoco y no se qué', y de repente explotan todos los focos", contó.

Finalmente, Ariadne Díaz salió en defensa de su colega Martha Higareda y la defendió de todas las burlas y memes que han surgido por las historias que ha contado con respecto a sus espectaculares encuentros con otros famosos: "Pero yo sí creo que todo lo que cuenta es verdad, luego somos así, pero oye, ella trabaja allá (Estados Unidos), ¿por qué no?, ¿por qué no sería verdad?, creo que están simpáticos los memes y que ella es a todo dar, entonces se ha de reír muchísimo y yo si le creo todo lo que dice porque está guapísima", concluyó.

