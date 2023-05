Tras estremecer a sus fans con alarmante mensaje, Alejandro Sanz reaparece y hace inesperado anuncio

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El pasado viernes, 26 de mayo, el afamado cantante, Alejandro Sanz, consiguió estremecer a sus miles de fans, después de lanzar un alarmante mensaje a través de sus redes sociales, donde advirtió que estaba pasando por un periodo de depresión, palabra que si bien no utilizó, sí encaja bastante bien con el sentimiento que el amigo de Shakira descubrió. A cuatro días de esto, el intérprete de Las caderas no mienten reapareció en Twitter para hacer un inesperado anuncio.

Como algunos recordarán, la tarde de hace algunos días, el intérprete de Amiga mía, Mi soledad y yo, No me compares y Desde cuándo compartió un breve mensaje en el que aceptó que no se encontraba bien; también afirmó que estaba "triste" y "cansado", aún así, Sanz le aseguró a sus millones de seguidores que se encontraba trabajando para poder superar este duro momento; también destacó que quería compartir esta experiencia con sus seguidores, en cao de que alguno se sintiera igual que él.

No estoy bien. No sé si esto sirve de algo pero quiero decirlo. Estoy triste y cansado. Por si alguien más cree que hay que ser siempre una brisa de mar o un fuego artificial en una noche de verano. Estoy trabajando para que se me pase… llegaré a los escenarios y algo dentro me dirá que hacer. Pero a veces no quiero ni estar. Literalmente. Sólo por ser sincero. Por no entrar al ruido inútil. Sé que hay gente que se siente así. Si te sirve, yo me siento igual.

Esta situación provocó que muchas personas se contactaran con Alejandro y le expresaran su cariño y palabras de aliento, entre las que se encuentran la cantante mexicana Paty Cantú y la propia conductora del programa de espectáculos de TV Azteca, Pati Chapoy. Evidentemente, esta muestra de afecto no tardó en llegarle a Sanz, quien durante la tarde del día de ayer, compartió otro mensaje en donde le agradeció a toda la gente que le envió su amor.

Por otro lado, el cantante reveló que este fin de semana había tenido una crisis y, pese a que por el momento no se encuentra del todo bien, las muestras de afecto provocaron que una "pequeña luciérnaga despertara" en su "pecho", esto quiere decir que comienza a sentirse un poco mejor. Asimismo, el cantante dio pistas sobre lo que ocurriría con su gira, la cual se llegó a temer, llegara a ser cancelada.

Alejandro calmó a sus fans y anunció que su tour continuaría, puesto comprendía que encerrarse en sí mismo no sería de gran ayuda. También instó a sus seguidores a tenerle un poco de "comprensión" durante su gira, aunque no dejó de lado su esperanza de que, con el trabajo suficiente, todo saldría estupendo, en cuanto a su show. Finalmente, el cantante cerró su texto con una reflexión esperanzadora sobre el día de "mañana".

Estos días he recibido muchos cariño por diferentes vías y Las agradezco muchísimo todas. He tenido un brote fuerte este fin de semana y aunque aún no termina de llegar la luz, parece que se ha despertado una luciérnaga en mi pecho. No quiero suspender la gira porque creo que con la ayuda correcta y un poco de comprensión y apoyo en los shows, lo vamos a sacar adelante. Además creo que encerrarme no es buena idea. Gracias por el calorcito. Vamos a por el día de mañana. El sol esta de camino.

Alejandro Sanz es un cantautor y músico español que ha vendido más de 25 millones de discos en todo el mundo. Nació en Madrid en 1968 y desde pequeño mostró su interés por la música. A los 16 años grabó su primer disco, Los chulos son pa' cuidarlos, bajo el nombre artístico de Alejandro Magno. Su salto a la fama internacional llegó con su tercer álbum, Si tú me miras, que incluía éxitos como Mi soledad y yo o ¿Lo ves?. Desde entonces, ha publicado otros diez discos de estudio y ha colaborado con artistas como Shakira, Alicia Keys o Juanes.

