Tras renunciar a 'Sale el Sol' y hundir a Imagen TV, Álex Kaffie ya tendría proyecto en Televisa

Ciudad de México.- Después de haber confirmado su renuncia a Sale el Sol y lanzar un comunicado en el que hunde a Imagen TV y sus altos mandos, el reconocido columnista y muy polémico presentador, Álex Kaffie, se encuentra acaparando rumores de que su desempleo duró apenas 24 horas, pues ya tendría nuevo proyecto, el cual vendría de la mano de Televisa, empresa a la que ya ha pertenecido anteriormente.

Como se sabe, el pasado lunes 29 de mayo, a través de un comunicado en Instagram, Kaffie dejó en claro que no regresaría al matutino antes mencionado y que él mismo había optado por salir de la emisión después de haber sido sancionado sin goce de sueldo, señalando que él había pensado mucho y llegó a la conclusión de retirarse pues no podía estar en una empresa en la que se favorecían los "caprichos" de un "empleado" y en donde la libertad de expresión no era justa para todos y callaban a unos.

El motivo de este feroz comunicado fue el hecho de que mencionó que uno de los presentadores de la mencionada televisora, Nacho Lozano, había hablado con los altos mandos exigiendo que lo castigaran, debido a que este cuando tenía su columna en el Heraldo de México, expuso que Nacho había exigido que cuando lo entrevistaran solamente fuera Paulina Mercado la que estuviera presente y otras exigencias que tachó de "prepotentes", expresando que él no quería entrevistarlo por estas actitudes.

Pero, al parecer el presentador no estaría desempleado por mucho tiempo y el que no haya tolerado este castigo lo llevaría a la empresa San Ángel, pues recientemente han comenzado a circular rumores de que algunos productores ya se han puesto en contacto con él para invitarlo a formar parte de sus proyectos, en donde podría hundir aún más a los ejecutivos de Imagen TV con nuevas declaraciones o las exclusivas que solía dar en su columna en Pájaros en el Alambre.

Aunque no hay nada concreto, se especula que el proyecto al que aparentemente podría entrar sería al de La Casa de los Famosos México, que dará inicio el próximo domingo 4 de junio, declarando que incluso el ofrecimiento de su presencia en el reality show fue brindada en cuanto se supo de su suspensión de la televisora, por lo que también este sería uno de los supuestos motivos que lo llevarían a su renuncia.

Cabe mencionar que hasta el momento dicha información permanece en calidad de especulaciones, debido a que el denominado 'Villano de los Espectáculos' o los altos mandos de la empresa de Emilio Azcárraga, no han salido para aclarar si es verdad que ha habido un acercamiento para que formé parte del mencionado reality show anteriormente perteneciente a Telemundo, sin embargo, se espera que pronto se hable al respecto, ya sea para confirmar o desmentir lo dicho anteriormente.

