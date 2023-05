VIDEO: ¿Sólo para rockeros? Eduin Caz se avienta al público en pleno concierto pero nadie lo atrapa

Comparta este artículo

Chicago, Estados Unidos.- Los conciertos son eventos que la mayoría de los fanáticos de la música disfrutamos al máximo ya que además de peritarnos ver a nuestros artistas favoritos, también coreamos a todo pulmón sus grandes éxitos, situación que al artista a la vez lo lleva a vivir uno de los momentos de más euforia al grado de entregarse de más al público a modo de agradecimiento; sin embargo, para el vocalista de Grupo Firme, es decir Eduin Caz, la entrega no fue bien correspondido pues terminó por vivir uno de los momentos más bochornosos de su carrera y todo tiene que ver con aventarse hacia el público.

Con frecuencia vemos que cuando el artista se siente muy emocionado y el público corresponde de la misma manera, algún miembro de la agrupación suele aventarse al público para que los fans loa traten, lo muevan entre la audiencia como si pareciera flotar y momentos después lo devuelvan al escenario para seguir con el espectáculo. Esta actividad es una de las más frecuentes en los conciertos de metal y rock pero sin importar el género musical, los famosos suelen recurrir a ella pues al final se trata de un momento único; no obstante, para el famoso no salió como esperaba y terminó por caer ya que nadie lo atrapó.

Los interpretes de Se fue la pantera, El tóxico o Ya supérame se presentaron en el Festival Sueños Chicago como la agrupación estelar, por lo cual sus fanáticos de habla hispana presentes en el país gobernado por Joe Biden 'abarrotaron' el lugar. Por esta respuesta del público, Eduin no solo cantaba sus más grandes éxitos, sino que al estilo 'rockstar' se lanzó pero no tomó en cuenta que los seguidores en primer fila preferían grabar su presentación con apoyo del teléfono móvil y por ello, era difícil que lo atraparan.

Por ende, el momento de la caída del cantante quedó grabada ya que como lo mencionamos anteriormente, la mayoría de los presentes a un concierto opta por grabar la mayor parte posible para revivir la presentación en vivo y más tratándose de la primera fila, situación que evitó que se amortiguara el golpe y Caz pasara a la historia como parte de los famosos a los que este momento único en una presentación en vivo y con un recinto lleno no sale nada bien pero sí los vuelve tendencia en redes sociales.

¿Cómo reaccionó el público?

El vocalista de Grupo Firme se encontraba en el suelo luego de no haber sido atrapado por nadie; no obstante, esto no fue motivo para que los fanáticos lo ayudaran a levantar y tras ello, saludar al cantante pues al final, no todos los días tu artista favorito acaba tirado a un lado de ti. Una fan fue la más 'abusada' pues ya con Caz en pie y claro, abochornado por lo que pasó pero visiblemente sin golpes, opta por abrazarlo mientras que otros graban el momento para tener la mejor toma del famoso.

Como se aprecia en el vido, Grupo Firme no dejó de cantar a pesar del bochornoso momento, al tiempo que el equipo de seguridad ayuda a Eduin Caz a regresar al escenario para continuar con al presentación. La caída del famoso lo volvió blanco de memes pues quizá en su mente él esperaba llegar a su hotel con la anécdota de haberse lanzado al escenario como un 'rockstar' y no con una caída de por medio, lo que ya le ha sucedido en ocasiones anteriores aunque sobre el escenario y no encima del público.

